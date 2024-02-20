У дизайні інтер'єру це "відкриття" вплинуло на формування нової концепції – "живих кухонь". Тобто межа між кімнатною для приготування їжі та вітальнею-їдальнею стерлася. Кухня стає універсальною кімнатою, де приємно проводити час.

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Тренд на "живі кухні"

Традиційна концепція кухонь як закритих функціональних приміщень змінюється на більш цілісний підхід. Тепер кухні намагаються облаштувати комфортними для кількох людей чи навіть родини (під час приготування їжі ніхто нікого не виганяє).

Кухні стають кімнатами для якісного дозвілля з плануванням від великого центрального острова до зручної зони відпочинку. Дизайнери радять хоча б спробувати поєднати функціональність з естетикою. За прогнозами експертів, у 2024 році це стане великим трендом.

Рожева кухня з кількома зонами відпочинку / Фото Davonport

Як облаштувати кухню за таким принципом

Відкрите планування. Саме цей тип облаштування простору допомагає створити почуття єдності. Облаштуйте в одній кімнаті кухню та вітальню-їдальню з кількома зонами відпочинку.

Кухонний острів у центрі. Місце, де ви готуєте їжу, куди подаєте страви, організовуєте посиденьки, має бути в серці кухні. Не забудьте облаштувати навколо острова хоч кілька сидінь.

Зона для обіду та відпочинку. Щоб ще більше стерти межі між кухнею та житловими приміщеннями, облаштуйте в приміщенні обідні куточки, зони для кавування, поставте банкетки чи навіть диван.

Мінібар. На "живій кухні" часто приймають гостей, тому без маленького бару ніяк. До речі, його часто облаштовують в окремій шафі чи коморі.