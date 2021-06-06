Как живет самый известный клипмейкер в Украине: фото и видео из квартиры Алана Бадоева

Украинский режиссер, клипмейкер Алан Бадоев ранее снимал жилье в центре Киева. Однако теперь у него своя квартира, напоминающая объект современного искусства.

Над квартирой поработали дизайнеры, сделав ее стильной и уютной. Как выглядит жилище Алана Бадоева – смотрите ниже.

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Алан Бадоев Успешный украинский режиссер, клипмейкер, сценарист и телеведущий. Известен невероятными клипами, которые снимает для украинских и зарубежных артистов. За свой фильм "Оранжлав" получил премию на фестивале "Киношок 2006" за лучшую режиссерскую работу. Был телеведущим тревел-шоу "Орел и решка".

Как выглядит квартира Бадоева

В этом пространстве есть все: глубокие модные цвета и оттенки, элементы из натурального камня и дерева, невероятный текстиль.

Клипмейкер не стесняется показывать снимки из квартиры / Фото инстаграм Алана Бадоева

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Квартира Бадоева продумана до мелочей / Фото инстаграм Алана Бадоева

Как выглядит квартира Бадоева в центре Киева / Фото инстаграм клипмейкера:

Видео из квартиры Алана Бадоева: