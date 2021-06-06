Над квартирою попрацювали дизайнери, зробивши її стильною та затишною. Як виглядає житло Алана Бадоєва – дивіться нижче.

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Алан Бадоєв Успішний український режисер, кліпмейкер, сценарист і телеведучий. Відомий неймовірними кліпами, які знімає для українських і закордонних артистів. За свій фільм "Оранжлав" отримав премію на фестивалі "Кіношок 2006" за кращу режисерську роботу. Був телеведучим тревел-шоу "Орел і решка".

Як виглядає квартира Бадоєва

У цьому просторі є все: глибокі модні кольори та відтінки, елементи з натурального каменю й дерева, неймовірний текстиль.

Кліпмейкер не соромиться показувати знімки з квартири / Фото інстаграм Алана Бадоєва

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Квартира Бадоєва продумана до дрібниць / Фото інстаграм Алана Бадоєва

Як виглядає квартира Бадоєва у центрі Києва / Фото інстаграм кліпмейкера​:

Відео з квартири Алана Бадоєва: