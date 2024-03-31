Жизнь на воде: как супруги пенсионеров решили приобрести себе жилье на круизном лайнере

Когда Джон и Мелоди Хеннесси вышли на пенсию, то знали, что будут путешествовать по миру. К счастью, идеальное для них жилье как раз появилось на рынке - роскошная каюта на круизном лайнере.

Пенсионеры были рады увидеть рекламу в соцсетях, где было указано, что продают 547 кают на роскошном судне. Говорится о жилом круизном лайнере MV Narrative от Storylines, который в ближайший год или два планируют запустить.

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Пенсионеры решили путешествовать по миру

Джон и Мелоди сделали депозит в размере 10 тысяч долларов на свое жилье мечты. Помещение вмещает одну спальню и отдельную ванную комнату, а также балкон. Цена вопроса – 2,7 миллиона долларов.

Хотя в родном штате проживает много активных общин в возрасте 55+, жизнь на суше их не привлекала.

Яркая жизнь началась на пенсии / Фото John and Melody Hennessee

"Мы никогда не жили бы в сообществе для пенсионеров. Мы в душе дети. Мы не осознаем своего возраста", – поделилась Мелоди.

Известно, что в 2021 году супруги исследовали всю страну в "доме на колесах". Однако через полтора года 76-летний Джон понял, что устал. Он больше не хотел быть водителем фургона, заботиться о техническом обслуживании и заправлять его.

Один из вариантов жилья на круизном лайнере / Фото Storyliner

С тех пор пара начала путешествовать, бронируя длительное проживание на разных кораблях. Супругам нравилось каждый день просыпаться в совершенно новом месте. А когда пенсионеры увидели рекламу лайнера, то поняли, что это их шанс.