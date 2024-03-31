Пенсіонери були раді побачити рекламу в соцмережах, де було вказано, що продають 547 кают на розкішному судні. Мовиться про житловий круїзний лайнер MV Narrative від Storylines, який у найближчий рік чи два планують запустити.

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Пенсіонери вирішили подорожувати світом

Джон і Мелоді зробили депозит у розмірі 10 тисяч доларів на своє житло мрії. Помешкання вміщує одну спальню та окрему ванну кімнату, а також балкон. Ціна питання – 2,7 мільйона доларів.

Хоча в рідному штаті проживає багато активних громад віком 55+, життя на суші їх не приваблювало.

Яскраве життя почалося на пенсії / Фото John and Melody Hennessee

"Ми ніколи не жили б у спільноті для пенсіонерів. Ми в душі діти. Ми не усвідомлюємо свого віку", – поділилася Мелоді.

Відомо, що у 2021 році подружжя досліджувало всю країну в "будинку на колесах". Проте через півтора року 76-річний Джон зрозумів, що втомився. Він більше не хотів бути водієм фургона, дбати про технічне обслуговування й заправляти його.

Один із варіантів житла на круїзному лайнері / Фото Storyliner

З того часу пара почала подорожувати, бронюючи тривале проживання на різних кораблях. Подружжю подобалося кожен день прокидатися в абсолютно новому місці. А коли пенсіонери побачили рекламу лайнера, то зрозуміли, що це їхній шанс.