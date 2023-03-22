Резиденция Artesia расположена в Дезерт-Хот-Спрингсе штата Калифорния. Площадь недвижимости составляет 150 квадратных метров. Его выставили на продажу за 1,55 миллиона долларов.

Обратите внимание Вопреки войне: сколько новостроек ввело в эксплуатацию КН РИЭЛ в течение 2022 года

Дом среди пустыни

Резиденция включает две спальни и две ванные комнаты. Она отличается деревянными потолками и каменными столешницами. Кухня в доме является центральной точкой в доме. В нее проникает много солнечного света, поэтому это помещение считается самым просторным.

Жилье со всеми удобствами / Фото Realtor

В здании есть солнечные батареи и зарядная станция для электромобилей. На территории расположен колодец, где можно набирать воду. За домом есть бассейн с морской водой и гидромассажной ванной.

Сам дом вокруг окружен деревьями. Соседей рядом нет, потому это очень спокойное и тихое место. В то же время в Палм-Спрингс ехать всего лишь 15 минут.

Дом в пустыне окружен деревьями / Фото Realtor

Нынешние владельцы частично жили в доме, а частично сдавали его в аренду. В объявлении отмечается, что доход от аренды мог превышать 50 000 долларов.