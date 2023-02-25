Туристы ежедневно заглядывают в окна: забавный рассказ о людях, проживающих в историческом доме

Наверное, каждый из нас мечтал жить в имении, имеющем особую историю. Возможно, но только в одном случае – если он является закрытой частной собственностью.

Поселок Вилтишир – очень популярное туристическое место в Великобритании. Дорога от Лондона составляет всего 2 часа на поезде, поэтому не удивительно, что чуть ли не каждый день здесь бродят настоящие толпы.

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Наибольшей "звездой" городка является имение Айфорд, начавшее свою историю в 14 веке. В 1899 году его приобрел известный садовый дизайнер Гарольд Пето и превратил его в настоящий райский уголок.

Уголок исторического сельского рая в Великобритании / Фото Beautiful Bath

Сады имения стали шедевром в итальянском стиле, поражающим красотой и сегодня. На территории есть террасы, статуи, фонтаны и тихий монастырский сад. Окружает усадьбу река Фромм, а статуя Британии величественно встречает всех гостей.

Интересно, что в имении живут люди, а в доме часто проходят культурные мероприятия. Толпы туристов проходят мимо окна и заглядывают внутрь, но здесь это обычное дело.

Как сообщают гиды Великобритании, Айфорд постепенно теряет популярность, ведь молодежь считает сельскую местность скучной. Возможно, осталось совсем немного времени до того момента, как в Айфорде окутают тишина и покой, о которых здесь мечтают уже очень давно.