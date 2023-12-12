Американка переехала жить в фургон, чтобы стать миллионершей: сколько она уже сэкономила

Карли из Форт-Уорта, штат Техас, приобрела фургон и обустроила его под жилье. Женщина отказалась от обычной жизни для того, чтобы закрыть долги, много экономить и стать миллионершей.

В 2008 году после окончания колледжа Карли поняла, что у нее осталось мало средств на проживание и несколько невыплаченных кредитов. Тогда она и отважилась на "маленькую жизнь" и приобрела фургон вместе с внедорожником за 14 тысяч долларов.

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Американка живет в фургоне, чтобы стать миллионершей

38-летняя женщина живет в фургоне размером 6 на 2 метра. Ее годовой прожиточный минимум составляет 25 тысяч долларов, что, по-видимому, очень мало. Кредиты американка уже все оплатила, потому решила, что большую часть зарплаты будет экономить, а это 58 тысяч долларов в год.

Рассказывая о своих повседневных расходах, Карли отметила, что каждую пятницу она берет 120 долларов в неделю.

"Сначала я покупаю самое необходимое, например, продукты, бензин для моей машины – а потом все, что останется, трачу на посиделки с друзьями. Эти счастливые часы действительно избавляют от мыслей о последующей сборке бюджета", – поделилась американка.



Карли в своем фургоне, который переоборудовала в жилье / Фото CNBC Make It

Карли рассказывает, что к 26 годам накопила уже более 100 тысяч долларов США, добавив, что теперь хочет стать миллионершей до 45 лет.

"Я не обязательно хочу уйти на пенсию. Я хочу потратить эти деньги на то, чтобы обращаться к людям и помогать им изменить жизненную ситуацию, которая зависит от финансов", – отметила Карли.

Валлиец превратил грузовик в уютное жилье

Плотник из Уэльса продал свой дом, чтобы рассчитаться с долгами. Для того, чтобы иметь хоть какое-то убежище, он приобрел старый грузовик, в котором когда-то перевозили лошадей. Жизнь заставила мужчину самостоятельно делать ремонт, и так он стал плотником.

Интерьер его нового дома просто поражает, особенно роскошной является ванная комната с джакузи в стиле спа. Все просто шокируются, когда валлиец говорит, что переоборудовал грузовик всего за 12 недель. Это жилье действительно стоит увидеть.