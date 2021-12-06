Зимние скидки на недвижимость: как не наткнуться на абсолютный неликвид

Пандемия сформировала на первичном рынке жилья отложенный спрос со стороны потенциальных инвесторов. В декабре их постараются вернуть на рынок новогодними акциями

Многие украинские застройщики готовы предложить своим покупателям достаточно выгодные условия для инвестиций в новое жилье в канун Нового года в виде праздничных акций. Размер скидок может достигать 5 – 10%.

Интересно Справедливость победила, – девелопер прокомментировал изменения в "ресурсном" законопроекте 5600

На такой дисконт готовы пойти обычно до половины застройщиков, но далеко не на весь свой квартирный ассортимент. Рассказываем, как правильно оценить, что именно распродают компании, чтобы вскоре не пожалеть о своем выборе.

Зачем застройщики проводят акции

По словам экспертов, в осенний период на первичный рынок повлияли 2 важных фактора – новый виток пандемии, который увеличил количество отложенных сделок и рост цен. Акции и скидки на фоне этих процессов – это популярный инструмент повышения покупательского интереса. Но более 2/3 спроса сконцентрировано на принципиально качественных жилых комплексах.

Акции могут увеличить количество потенциальных покупателей на 3 – 5%, что по сути станет первой фазой реализации отложенного за время осеннего карантина спроса,

– рассказал основатель группы компаний Concept Group Михаил Пидвисоцкий.

При этом, добавляет он, глобально ценовая политика застройщиков в декабре вряд ли изменится.

Какой дисконт будет предложен

Треть дисконтов может касаться сопутствующих продаж амбаров или машиномест / Фото unsplash

В первую очередь праздничные акции призваны стимулировать спрос. В период, когда большинство лучших лотов реализовано и остались в основном либо нестандартные планировки, либо крупногабаритные квартиры, которые никак не найдут покупателя, девелоперы всячески пытаются подогреть к ним интерес и распродать то, что залежалось.

"Если речь о нестандартных планировках в ликвидных ЖК с хорошей строительной динамикой, полифункциональной инфраструктурой, достойным уровнем платежеспособного спроса, нет ничего плохого, чтобы воспользоваться скидкой. Обратите внимание на ее размер. Вряд ли она будет превышать среднюю по рынку – до 10%", – отметила эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак.

Скидки в 10 – 12% также могут быть в качественных проектах и ​​касаться крупногабаритных квартир с большими продающимися бюджетами. Обычно это трех- или четырехкомнатные планировки.

Предновогоднее снижение стоимости одно- и двухкомнатных квартир возможно не более чем на 5% – в объектах экономкласса и части домов комфорт-класса,

– считает президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторам) Украины (АСНУ) Юрий Пита.

Как показывает практика предыдущего года, около трети представленных дисконтов могут касаться сопутствующих продаж – машиномест или амбаров.

Важно взвесить все нюансы

Перед покупкой квартиры необходимо изучить строительную динамику объекта / Фото freejpg

Нет ничего плохого в новогодних дисконтах, если помнить несколько вещей. В первую очередь:

выбирать квартиру нужно исходя из собственных предпочтений и критериев комфорта планировки и среды для жизни, а не отталкиваясь от размера дисконта;

если нет возможности приобрести "квартиру мечты", но комплекс очень нравится и по-настоящему ликвидный, лучше уступить в площади лота, чем в качестве жилья;

нужно не вестись на "дутые" скидки, то есть отыгранные предварительным повышением цен;

не стоит "вестись" на абсолютный неликвид, когда застройщик легко привлекает значительными скидками выше рыночных.

Как понять, что с комплексом все хорошо

Перед покупкой квартиры необходимо: