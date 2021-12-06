Багато українських забудовників готові запропонувати своїм покупцям досить вигідні умови для інвестицій у нове житло напередодні Нового року у вигляді святкових акцій. Розмір знижок може становити 5 – 10%.

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На такий дисконт готові піти зазвичай до половини забудовників, але далеко не на весь свій квартирний "асортимент". Розповідаємо, як правильно оцінити, що саме розпродують компанії, щоб невдовзі не пожаліти про свій вибір.

Навіщо забудовники проводять акції

За словами експертів, в осінній період на первинний ринок вплинули 2 важливі фактори – новий виток пандемії, який збільшив кількість відкладених угод та зростання цін. Акції та знижки на тлі цих процесів – популярний інструмент підвищення купівельного інтересу. Але понад 2/3 попиту сконцентровано на принципово якісних житлових комплексах.

Акції можуть збільшити кількість потенційних покупців на 3 – 5%, що, по суті, стане першою фазою реалізації відкладеного за час осіннього карантину попиту,

– розповів засновник групи компаній Concept Group Михайло Підвисоцький.

При цьому, додає він, глобально цінова політика забудовників у грудні навряд чи суттєво зміниться.

Який дисконт запропонують

Третина дисконтів може стосуватися супутніх продажів комор або машиномісць / Фото unsplash

Насамперед святкові акції покликані стимулювати попит. У період, коли більшість кращих лотів реалізована і залишилися в основному або нестандартні планування, або великогабаритні квартири, які ніяк не знайдуть покупця, девелопери всіляко намагаються підігріти до них інтерес і розпродати те, що залежалося.

"Якщо мова про нестандартні планування в ліквідних ЖК з гарною будівельною динамікою, поліфункціональною інфраструктурою, гідним рівнем платоспроможного попиту, немає нічого поганого, щоб скористатися знижкою. Зверніть увагу на її розмір. Навряд чи вона перевершуватиме середню по ринку – до 10%", – зауважила експертка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

Зверніть увагу! Знижки в 10 – 12% також можуть бути в якісних проєктах і стосуватися великогабаритних квартир з великими бюджетами, які важко продаються. Зазвичай це три- або чотирикімнатні планування.

Передноворічне зниження вартості на одно- та двокімнатні квартири можливе не більше ніж на 5% – в об'єктах економкласу та частини будинків комфорт-класу",

– вважає президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України (АСНУ) Юрій Піта.

Як показує практика попереднього року, близько третини представлених дисконтів можуть стосуватися супутніх продажів – машиномісць або комор.

Важливо зважити всі нюанси

Перед купівлею квартири необхідно вивчити будівельну динаміку об'єкта / Фото freejpg

Немає нічого поганого у новорічних дисконтах, якщо пам'ятати кілька речей. Насамперед:

вибирати квартиру потрібно виходячи з власних уподобань та критеріїв комфорту планування та середовища для життя, а не відштовхуючись від розміру дисконту;

якщо немає можливості придбати "квартиру мрії", але комплекс дуже подобається і по-справжньому ліквідний, краще поступитися у площі лоту, ніж у якості житла;

треба не вестися на "дуті" знижки, тобто відіграні попереднім підвищенням цін;

не варто "вестися" на абсолютний неліквід, коли забудовник легко заманює значними знижками вище ринкових.

Як зрозуміти з комплексом все гаразд

Перед купівлею квартири необхідно: