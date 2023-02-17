Португалия прекратила выдачу "золотых виз" владельцам элитной недвижимости

Власти Португалии отказались от практики выдачи "золотых виз", которые давали право на длительное проживание в стране покупателям дорогой недвижимости.

Как отметил премьер-министр Португалии Антонио Коста, ответные меры направлены на борьбу со спекуляциями на рынке недвижимости. К тому же прекращение выдачи "золотых виз" должно повлиять на снижение рыночных цен в долгосрочной перспективе.

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Португалия прекратила выдачу "золотых виз": с чем это связано

Председатель португальского правления отметил, что выдаваемые ранее "золотые визы" будут возобновляться только для лиц, постоянно проживающих в стране, а также для их родственников. Кроме того, госпрограмма пролонгируется для сдающих приобретенную недвижимость в долгосрочную аренду.

Премьер-министр обосновал это решение тем, что из примерно 11 тысяч золотых виз, выданных на сегодня, более 9 тысяч были использованы исключительно для инвестиций в недвижимость.

Португалия объявила также и другие шаги, призванные снизить цены на недвижимость, среди которых:

пониженные налоги,

упрощение разрешений на строительство,

ограничение размера повышения цен в аренду.

Напомним, что инвестиции в "золотую визу" Португалии, которая давала возможность состоятельным иностранцам получать право на жительство, подскочили в ноябре 2022 почти на 50%. В целом страна привлекла 6,6 миллиарда евро инвестиций преимущественно из Китая, Бразилии и Турции.