Как зрительно увеличить комнату: цвет стен и шторы имеют значение

Иногда задуманному дизайну визуально будто не хватает пространства для реализации, так что в комплексе вся мебель и детали могут накапливать пространство.

Если знать эти простые правила, вы сможете визуально придать комнате куда более широкий вид. Что следует учесть тем, кто планирует ремонт, делимся дальше.

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Как визуально увеличить комнату

Если вы задумали уловками расширять пространство, стоит это начинать делать еще на этапе планировки ремонта. А именно нужно грамотно продумать цвет стен, потолка и полов.

Чтобы расширить границы комнаты, выбирайте для стен и потолков одинаковые светлые цвета. Такая палитра поможет создать идеальное спокойное пространство. Пол следует делать в темных оттенках.



Это поможет зрительно увеличить комнату / Фото Pexels

Тем, кто хочет продлить комнату, следует придерживаться другой схемы окрашивания стен. Для задней стены, потолка и пола выбираем светлые краски, а вот боковые стены закрашиваем в более темные цвета, объясняет дизайнер интерьера Виктория Каменева в своем блоге.

Тем, кто хочет сделать потолки выше, можно решать проблему на финальном этапе при выборе штор. Их эксперт рекомендует не вешать сразу после окончания окна. Зрительно этот прием уменьшает высоту комнаты. Куда лучше разместить шторы под потолком или воспользоваться скрытым карнизом.



Выбирайте шторы к потолку / Фото Pexels

Важен и цвет ткани: чем темнее оттенок, тем меньше будет выглядеть комната, и наоборот, чем светлее шторы, тем зрительно больше места в ней будет. Вы также можете попробовать замиксовать светлые оттенки с яркими соответствиями. Этот прием поможет задать определенное настроение и изюминку вашему дизайну.