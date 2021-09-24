Построенный в 1980 году и недавно отремонтированный дом площадью 967 квадратных метров – это уникальная резиденция, которая следует традиции дизайна Фрэнка Ллойда Райта.
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Кроме дома на территории высажены сады, есть пруд с карпами, бассейн, патио и гараж на 2 автомобиля.
Фасад дома Джо Джонаса и Софи Тернер / Фото Realtor
Дом идеально подходит для отдыха и вечеринок. На кухне с гладкими белыми фасадами предусмотрено много места для гостей. Также владельцы получили винный погреб с климат-контролем и камином, перед которым можно проводить уютные вечера с бокалом в руке. Двусторонний бар позволяет использовать его как со двора, так и внутри.
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В общем дом содержит 6 спален. Одна из которых оснащена стеклянными дверями, что ведут к террасе и собственным санузлом. Кстати, их в доме аж 8.
Современная гостиная с дизайнерской люстрой / Фото Realtor
Как и в других звездных особняках, здесь есть тренажерный зал и спа-центр с сауной.
Дом поражает декором / Фото Realtor
Кухня с белыми поверхностями / Фото Realtor
Звездная спальня / Фото Realtor
Между тем дом пары в Калифорнии, который они выставили на продажу в июне за 16,75 миллиона долларов, нашел нового покупателя.