Звезда "Игры престолов" купила современный особняк в Майами: как выглядит и сколько стоит дом

Через 3 месяца после размещения на рынке своей недвижимости в Калифорнии, звездная пара Джо Джонас и его жена – актриса Софи Тернер, купили поместье в Майами. Цена недвижимости – 11 миллионов долларов.

Построенный в 1980 году и недавно отремонтированный дом площадью 967 квадратных метров – это уникальная резиденция, которая следует традиции дизайна Фрэнка Ллойда Райта.

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Кроме дома на территории высажены сады, есть пруд с карпами, бассейн, патио и гараж на 2 автомобиля.

Фасад дома Джо Джонаса и Софи Тернер / Фото Realtor

Дом идеально подходит для отдыха и вечеринок. На кухне с гладкими белыми фасадами предусмотрено много места для гостей. Также владельцы получили винный погреб с климат-контролем и камином, перед которым можно проводить уютные вечера с бокалом в руке. Двусторонний бар позволяет использовать его как со двора, так и внутри.

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В общем дом содержит 6 спален. Одна из которых оснащена стеклянными дверями, что ведут к террасе и собственным санузлом. Кстати, их в доме аж 8.

Современная гостиная с дизайнерской люстрой / Фото Realtor

Как и в других звездных особняках, здесь есть тренажерный зал и спа-центр с сауной.

Дом поражает декором / Фото Realtor

Кухня с белыми поверхностями / Фото Realtor

Звездная спальня / Фото Realtor

Между тем дом пары в Калифорнии, который они выставили на продажу в июне за 16,75 миллиона долларов, нашел нового покупателя.