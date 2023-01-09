Издание Mansion Global рассказало, какими сделками по купле-продаже отличился рынок элитного жилья в 2022 году. Кто из звезд стал счастливым обладателем новой недвижимости – дальше.

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Сильвестр Сталлоне продал имение за 58 миллионов долларов

Сильвестр Сталонне продал имение за 58 миллионов долларов
Сильвестр Сталлоне продал имение за 58 миллионов долларов / Фото Mansion Global

Сильвестр Сталлоне начал 2022 год по продаже дома в Лос-Анджелесе. Начальная стоимость жилья составила 110 миллионов долларов, однако цена оказалась слишком высокой. В конце концов, жилье было продано с существенной скидкой – за 58 миллионов долларов. Сообщается, что новой владелицей дома стала британская певица Адель.

Имение, площадью 1950 квадратных метров, спрятано за воротами и оснащено системой охраны. Архитектура здания выполнена в средиземноморском стиле. В главном доме спроектировано 6 спален, двухэтажное фойе, кинотеатр, тренажерный зал, сигарная комната с панорамными окнами. Из каждой комнаты открывается фантастический вид на местные каньоны.

Робби Уильямс продал Дрейку жилье за 85 миллионов долларов

Робби Уильямс продал Дрейку жилье за 85 миллионов долларов
Робби Уильямс продал Дрейку жилье за 85 миллионов долларов / Фото Mansion Global

Этой весной рэпер Дрейк выкупил лос-анжелесский мегаособняк, принадлежавший британскому музыканту Робби Уильямсу. Имение обошлось звезде в 85 миллионов долларов.

Известно, что площадь участка составляет чуть более 8 гектаров. Кроме главного дома расположены бассейн, теннисный корт и гостевой дом. Участок спрятан за пышной растительностью.

Детали об интерьере домов практически нет. Известно, что главное сооружение насчитывает 2322 квадратных метров жилой площади. Также здесь есть технические помещения и балконы для отдыха.

Адам Левин и Бехати Принслу продали имение за 51 миллион долларов

Адам Левин и Бехати Принслу продали имение за 51 миллион долларов
Адам Левин и Бехати Принслу продали имение за 51 миллион долларов / Фото New York Post

Фронтмен группы Maroon 5 Адам Левин и его жена, модель Бехати Принслу, продали свое имение в Лос-Анджелесе за 51 миллион долларов.

Комплекс включает дом площадью 836 квадратных метров, гостевой коттедж, офис и оздоровительное здание. На участке также есть театр, игровая комната, баскетбольная площадка, бассейн, спа-салон, летняя кухня и курятник. Спальня хозяев дома имеет собственное патио, две туалеты и ванную комнату, облицованную камнем.

Ричард Гир купил имение за 10,8 миллиона долларов

Ричард Гир купил имение за 10,8 миллиона долларов
Ричард Гир купил имение за 10,8 миллиона долларов / Фото Mansion Global

В начале июля актер Ричард Гир купил имение музыкальной пары Пола Саймона и Эдди Брикелл. Стоимость жилья, расположенного в штате Коннектикут, составила 10,8 миллиона долларов. Это почти на 6 миллионов дешевле, чем сумма, которую супруги отдали в 2002 году.

Просторное поместье в английском стиле состоит из двух домов, всего здесь 6 спален. Главная резиденция 1938 года отличается высокими потолками, большими окнами, каминами и столярными изделиями ручной работы.

Дженнифер Энистон купила имение Опры Уинфри за 14,75 миллиона долларов

Дженнифер Энистон купила имение Опры Уинфри за 14,75 миллиона долларов
Дженнифер Энистон купила имение Опры Уинфри за 14,75 миллиона долларов / Фото Mansion Global

В 2022 году свой дом в Калифорнии продала также Опра Уинфри. Новой владелицей жилья за 14,75 миллиона долларов стала актриса Дженнифер Энистон.

Согласно листингу, это фермерский дом в тосканском стиле, построенный в конце 1990-х годов. Здесь спроектировано 4 спальни. А жилая площадь всей квартиры составляет 401 квадратный метр.

Марк Волберг продал имение за 79,5 миллиона долларов

Марк Волберг продал имение за 79,5 миллиона долларов
Марк Волберг продал имение за 79,5 миллиона долларов / Фото jamescolincampbell

Чтобы продать недвижимость американскому актеру Марку Волбергу пришлось снизить цену с 87,5 миллиона долларов до 79,5 миллиона.

Особняк площадью более 2787 квадратных метров в Беверли-Хиллз вмещает 12 спален и 20 ванных комнат, гостиную и столовую, библиотеку с деревянными панелями, домашний кинотеатр, небольшой бар, винный погреб и дегустационный зал.

Особое внимание уделено спортивным зонам, в том числе профессиональный тренажерный зал, поле для гольфа, площадка для баскетбола, бассейн-грот и скейт-парк.