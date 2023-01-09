Издание Mansion Global рассказало, какими сделками по купле-продаже отличился рынок элитного жилья в 2022 году. Кто из звезд стал счастливым обладателем новой недвижимости – дальше.

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Сильвестр Сталлоне продал имение за 58 миллионов долларов



Сильвестр Сталлоне продал имение за 58 миллионов долларов / Фото Mansion Global

Сильвестр Сталлоне начал 2022 год по продаже дома в Лос-Анджелесе. Начальная стоимость жилья составила 110 миллионов долларов, однако цена оказалась слишком высокой. В конце концов, жилье было продано с существенной скидкой – за 58 миллионов долларов. Сообщается, что новой владелицей дома стала британская певица Адель.

Имение, площадью 1950 квадратных метров, спрятано за воротами и оснащено системой охраны. Архитектура здания выполнена в средиземноморском стиле. В главном доме спроектировано 6 спален, двухэтажное фойе, кинотеатр, тренажерный зал, сигарная комната с панорамными окнами. Из каждой комнаты открывается фантастический вид на местные каньоны.

Робби Уильямс продал Дрейку жилье за 85 миллионов долларов



Робби Уильямс продал Дрейку жилье за 85 миллионов долларов / Фото Mansion Global

Этой весной рэпер Дрейк выкупил лос-анжелесский мегаособняк, принадлежавший британскому музыканту Робби Уильямсу. Имение обошлось звезде в 85 миллионов долларов.

Известно, что площадь участка составляет чуть более 8 гектаров. Кроме главного дома расположены бассейн, теннисный корт и гостевой дом. Участок спрятан за пышной растительностью.

Детали об интерьере домов практически нет. Известно, что главное сооружение насчитывает 2322 квадратных метров жилой площади. Также здесь есть технические помещения и балконы для отдыха.

Адам Левин и Бехати Принслу продали имение за 51 миллион долларов



Адам Левин и Бехати Принслу продали имение за 51 миллион долларов / Фото New York Post

Фронтмен группы Maroon 5 Адам Левин и его жена, модель Бехати Принслу, продали свое имение в Лос-Анджелесе за 51 миллион долларов.

Комплекс включает дом площадью 836 квадратных метров, гостевой коттедж, офис и оздоровительное здание. На участке также есть театр, игровая комната, баскетбольная площадка, бассейн, спа-салон, летняя кухня и курятник. Спальня хозяев дома имеет собственное патио, две туалеты и ванную комнату, облицованную камнем.

Ричард Гир купил имение за 10,8 миллиона долларов



Ричард Гир купил имение за 10,8 миллиона долларов / Фото Mansion Global

В начале июля актер Ричард Гир купил имение музыкальной пары Пола Саймона и Эдди Брикелл. Стоимость жилья, расположенного в штате Коннектикут, составила 10,8 миллиона долларов. Это почти на 6 миллионов дешевле, чем сумма, которую супруги отдали в 2002 году.

Просторное поместье в английском стиле состоит из двух домов, всего здесь 6 спален. Главная резиденция 1938 года отличается высокими потолками, большими окнами, каминами и столярными изделиями ручной работы.

Дженнифер Энистон купила имение Опры Уинфри за 14,75 миллиона долларов



Дженнифер Энистон купила имение Опры Уинфри за 14,75 миллиона долларов / Фото Mansion Global

В 2022 году свой дом в Калифорнии продала также Опра Уинфри. Новой владелицей жилья за 14,75 миллиона долларов стала актриса Дженнифер Энистон.

Согласно листингу, это фермерский дом в тосканском стиле, построенный в конце 1990-х годов. Здесь спроектировано 4 спальни. А жилая площадь всей квартиры составляет 401 квадратный метр.

Марк Волберг продал имение за 79,5 миллиона долларов



Марк Волберг продал имение за 79,5 миллиона долларов / Фото jamescolincampbell

Чтобы продать недвижимость американскому актеру Марку Волбергу пришлось снизить цену с 87,5 миллиона долларов до 79,5 миллиона.

Особняк площадью более 2787 квадратных метров в Беверли-Хиллз вмещает 12 спален и 20 ванных комнат, гостиную и столовую, библиотеку с деревянными панелями, домашний кинотеатр, небольшой бар, винный погреб и дегустационный зал.

Особое внимание уделено спортивным зонам, в том числе профессиональный тренажерный зал, поле для гольфа, площадка для баскетбола, бассейн-грот и скейт-парк.