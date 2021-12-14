В звездном районе Лондона продают элитный таунхаус: в чем его особенность

Просторный таунхаус в Лондоне привлекает покупателей не столько своими удобствами, сколько легендарными историями, связанными с бывшими владельцами соседних построек.

За таунхаус с семью спальнями в районе Мейфер просят 18,5 миллиона фунтов стерлингов. Рассказываем с чем связана столь высокая стоимость.

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Улица выдающихся личностей

Композитор Джордж Фридрих Гендель, написавший музыку для коронации короля Георга II, жил по улице Брук-стрит в доме под номером 25. Именно в этом доме он создал свои важнейшие произведения.



Дом выставлен на продажу за 18,5 миллиона фунтов стерлингов / Фото Metro

Впоследствии улица прославилась тем, что здесь жил лучший гитарист мира – Джим Хендрикс. С 1968 года музыканту принадлежал дом под номером 23. Известно, что одной из первых покупок Хендрикса для дома стала мягкая мебель в соседнем универмаге John Lewis.

Совсем рядом, в доме 67, братья Барри, Робин и Морис Гибб, более известные, как Bee Gees, написали свои самые известные хиты.

Что есть в доме, который выставлен на продажу



Интерьер в классическом стиле / Фото BNPS

Шестиэтажный дом, который выставили на продажу, имеет площадь 523 квадратных метра. На первом этаже расположена большая столовая и гостиная с видом на большой сад. Также здесь есть гостевая спальня и ванная. На нижнем уровне оборудована профессиональная кухня, кабинет, санузел и 3 хранилища.



Во всех комнатах деревянный пол / Фото BNPS

На третьем этаже есть еще 2 спальни и ванная комната. Еще во 2 – можно попасть, поднявшись на четвертый этаж.

Команда, которая занимается продажей недвижимости в этом районе, назвала помещение "особым" – не только из-за невероятных историй бывших резидентов, проживавших по соседству, но и из-за удобства и большого сада, который перейдет новым владельцам.