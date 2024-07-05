Сказочный особняк, который когда-то принадлежал The Beatles: за сколько продают звездную недвижимость

Роскошный особняк в Лос-Анджелесе, который когда-то принадлежал звездной группе The Beatles, решили продать. Это роскошная резиденция, созданная в стиле нормандского замка.

Интересно, что владельцами особняка были не только The Beatles, но и известные американские актеры – Марлон Брандо и Дебби Рейнольдс. Очевидно, звездные хозяева оценили величественные башни, кессонные потолки и оригинальные окна бурных двадцатых годов.

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Королевская резиденция, которая когда-то принадлежала The Beatles

Это роскошная недвижимость с шестью спальнями и восемью ванными комнатами, расположенная на участке площадью более гектара. С этого места открываются виды на знаменитый знак Голливуда.

Внутри дом имеет уже современный интерьер и мебель, а особенность нового дизайна – яркие акценты почти во всех комнатах. Агенты говорят, что там "всегда есть чем восхищаться, где бы вы ни стояли".

Старинный особняк с современным интерьером / Фото Jam Press

Снаружи есть бассейн и прекрасное место для отдыха после жаркого летнего дня. Чтобы обеспечить конфиденциальность, обустроили высокие ворота с гаражом, достаточно большим для двух авто. Говорят, что в имении есть одно секретное место – бывший бар, куда можно попасть по скрытой лестнице.

Поговаривают, что в имении также жил музыкальный продюсер Моби (Ричард Мелвилл Холл). Там он создавал свои рекордные хиты.

Сейчас звездную недвижимость продают за бешеную сумму в 15 миллионов долларов. Агенты говорят, что это действительно уникальный дом со своим собственным легендарным прошлым, поэтому и стоимость соответствующая.