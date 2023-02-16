Про таке мріють усі: у Тайвані облаштували сад для цілого будинку

Зазвичай багатоквартирні будинки складно асоціювати з природою. У Тайвані знайшли рішення, яке може виправити подібне сприйняття життя у місті.

Природні акорди – це те, без чого просто неможливо обійтися. Часто ми намагаємося наповнити ними своє помешкання за допомогою домашніх рослин, але не обов'язково прощатися з природою після виходу з квартири.

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У Тайвані презентували рішення, яке може допомогти будинкам із внутрішніми просторами стати трішки ближчими до природи. Для цього "нутрощі" бетонного моноліту потрібно перетворити на сад, і зробити це не так складно, як може здатися на перший погляд.

Куточок природи у міських джунглях / Фото Interior Design

Рециркуляція дощової води допомагає не лише зробити будинок більш природнім, а й сприяє його охолодженню у спекотну погоду. Що стосується цього саду, то його облаштували, надихнувшись Японією, де власник будинку мешкав якийсь час.

Дизайнерське рішення, яке сподобається усім / Фото Interior Design

Дизайнери з Atelier Gratia переконані, що не обов'язково копіювати цей сад, адже кожен будинок та його мешканці – унікальні. Усе, що потрібно – активне бажання впустити природу у свій будинок та домовленість між сусідами, яка гарантує, що кожен буде повертатися додому з відчуттям затишку, дарованого природою.