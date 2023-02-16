Природные аккорды – это то, без чего просто невозможно обойтись. Часто мы стараемся наполнить ими свое жилье с помощью домашних растений, но не обязательно прощаться с природой после выхода из квартиры.

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В Тайване презентовали решение, которое может помочь домам с внутренними просторами стать немного ближе к природе. Для этого "внутренности" бетонного монолита нужно превратить в сад, и сделать это не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Уголок природы в городских джунглях / Фото Interior Design

Рециркуляция дождевой воды помогает не только сделать дом более свежим, но и способствует его охлаждению в жаркую погоду. Что касается этого сада, то его обустроили, вдохновившись Японией, где владелец дома жил некоторое время.

Дизайнерское решение, которое понравится всем / Фото Interior Design

Дизайнеры из Atelier Gratia убеждены, что не обязательно копировать этот сад, ведь каждый дом и его жильцы – уникальны. Все, что нужно – активное желание впустить природу в свой дом и договоренность между соседями, которая гарантирует, что каждый будет возвращаться домой с чувством уюта, дарованного природой.