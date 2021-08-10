7 правил стильного санвузла, які всі ігнорують

Ванна кімната – одне з важливих місць у квартирі. Це приміщення має бути максимально функціональним, комфортним і затишним.

Стильний санвузол оформити легко, якщо дотримуватися кількох правил. Детальніше про них розповіли дизайнери інтер'єру студії tomkin design.

Цікаво Переїзд у нову квартиру: важливі нюанси від відомого забудовника

Які правила ігнорують власники

У дизайн-проєктах все так красиво, а в житті не так? Від виду та зберігання щоденних побутових дрібниць складається візуальна "чистота" інтер'єру. У житті може бути так само красиво, як на візуалізації!

– відзначили дизайнери інтер'єру.

1. Рушники

Підбирайте текстиль правильно. Стримані однотонні рушники, які впишуться у колірну гаму вашої ванної кімнати, додадуть їй стилю й затишку. Відмовтеся від строкатих і різнокольорових виробів – вони можуть здешевити інтер'єр.

2. Килимки

Цей елемент краще вибирати під стиль приміщення. Забудьте про старомодні принтовані вироби в стилі "вирви око".

Килимки повинні стати частиною інтер'єру / Фото pinterest

3. Дозатори

Тут діє те ж саме правило. Пам'ятайте, що навіть декоративні елементи грають важливу роль, тому вони повинні підходити за стилем і кольором.

Читайте Як оформити порожню стіну в інтер'єрі: 5 дизайнерських ідей

4. Аксесуари

Вибираючи аксесуари для ванної кімнати та санвузла, відмовтеся від дешевих пластикових предметів. Вони можуть зіпсувати весь ремонт. Придивіться металеві набори.

5. Кошики

Зараз на ринку представлений широкий асортимент корзин для білизни та іншого приладдя. Розгляньте варіанти з ротанга та тканини замість пластикових аналогів.

Кошики не мають вибиватися із загального стилю / Фото pinterest

6. Полиці

Кольорові пластикові полиці, які були так популярні протягом кількох років, залишилися у минулому. Підбирайте лаконічні полиці, які прикрасять інтер'єр.

7 правило – створювати красу не лише під час проєкту, а й кожен день, вибираючи відповідні предмети побуту. Акуратні, стильні, у потрібній колірній гамі,

– резюмували дизайнери інтер'єру.