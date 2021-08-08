Актуальними ідеями поділилася дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова. Детальніше про них – читайте далі.

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Дизайнерські шпалери

За словами Вікторії Морозової, таке рішення підійде тим, у кого інші стіни у приміщенні однотонні. За допомогою акцентних шпалер можна задати потрібний настрій.

Акцентні шпалери використовують на одній стіні / Фото pinterest

Фарбування

Для того щоб зробити акцентну стіну, можна забарвити її в інший колір. Вибирайте відтінки, які вписуються в ваш інтер'єр. Також зараз актуальна геометрія на стінах.

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Велике панно або триптих

Не скупіться на розмір, великі полотна – це відмінний акцент, який додає житлу крапельку артистичності, немов шматочок виставки сучасного мистецтва,

– зазначила дизайнерка інтер'єру.

Комбінації штукатурки + фарбування + профілю

Такий спосіб дозволить створити оригінальну і незвичайну композицію в приміщенні завдяки різній фактурі та графічності.

Оздоблення панелями

У цьому випадку можна використовувати будь-який матеріал: дзеркальні полотна, МДФ-панелі, гіпсові ЗД-панелі.

Водночас Вікторія Морозова наголосила, що якщо у квартирі чи будинку лише одна порожня стіна, можливо, слід залишити її без акценту, щоб в інтер'єрі було "повітря".