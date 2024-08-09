Ніхто й не здогадався б: цей затишний будинок переоблаштували зі старого сараю

У невеличкому селищі Пенсильванії нещодавно продали чарівний будинок. Інтер'єр у помешканні такий затишний, що важко здогадатися, з чого його переоблаштували.

Будинок продали всього через місяць на ринку. Це унікальне житло площею 220 квадратів оцінили в 849 тисяч доларів.

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Сарай 1800-х років, який перетворили на будинок

Класичний кам’яний сарай, оточений пишними садами, датується 1803 роком. У 1960-х роках місцевий скульптор і дизайнер перетворив його на житло. Він полюбляв мінімалістські промислові інтер'єри, тому реалізував ідею із задоволенням.

Незрозуміло, чи була це його особиста резиденція, чи його найняли, але перетворення було описане в журналах того часу,

– каже агентка з продажу Меган.

З просторих вікон будинку можна милуватися природою, а надворі відпочивати в спа та басейні. Це мрійливий і спокійний оазис.

У кімнатах переважають землисті відтінки / Фото Bright MLS

У будинку є дві спальні на мансарді, вітальня відкритого плану, а також кухня та їдальня, які виходять у зовнішній сад. В інтер'єрі дизайнер поєднав сільський та японський стилі.

Для гостей є окрема кімната з повноцінною ванною кімнатою, яка переходить в оранжерею. Про неї подбали попередні власники.