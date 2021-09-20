Щодня на поверхнях кухні накопичуються плями, крихти, залишки їжі, пил і жир. Тому дизайнери радять зосереджуватися не на красі, а на практичності матеріалів.

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Ось кілька порад, які пришвидшать прибирання та подовжать термін експлуатації кухонних елементів.

Якою повинна бути підлога на кухні

Підлога на кухні Якою повинна бути підлога на кухні / Фото Pexels

Кухня – зона з підвищеною активністю. Важко сказати скільки кроків в день ми долаємо від холодильника до плити та раковини. Тому, ремонтуючи кухню, варто почати з підбору стійкого підлогового покриття.

Сучасний керамограніт – один з найпопулярніших варіантів для кухонних підлог. Їх легко чистити, вони водонепроникні та стійкі до подряпин.

Вініл – ще один популярний матеріал, який добре переносить бруд та жир, легко чиститься та володіє стійкістю до механічних пошкоджень.

Найпрактичніший матеріал для стільниць

Кварцева кухняКварцева кухня / Фото The Spruce

Останнім часом на ринку з'являється все більше міцних та стійких до плям стільниць. Одним із фаворитів дизайнерів залишається кварц. Це штучний матеріал, який складається з кам'яної крихти, пігментів і смол.

Кварц відрізняється особливою стійкістю до високих температур. Крім того, матеріал стійкий до порізів, а колір такої стільниці не почне вицвітати з часом.

Фартух з нержавіючої сталі

Фартух з нержавіючої сталі Фартух з нержавіючої сталі / Фото Pinterest

Нержавіюча сталь – популярний матеріал для оздоблення кухні. Щоб на ній не було видно відбитків пальців, жиру та бруду, дизайнери радять використовувати темні листки.

Шафи, які легко чистити

Шафи без ручок Шафи без ручок / Фото Pinterest

Попри екологічність та естетизм, дерево легко деформується під впливом температур та вологи. Тому дизайнери радять обрати довговічну альтернативу – МДФ.

Щоб пришвидшити прибирання на кухні, зверніть уваги на дверцята без ручок. Так ви зможете просто протерти фасад, без потреби чистити додаткові дрібні елементи.

Яку раковину обрати

Раковини з нержавіючої сталі вбирають бруд і жир / Фото The Spruce

Накладні раковини дешевші, простіші у встановленні та обслуговуванні. Мийки з нержавіючої сталі вбирають бруд і жир, щоб уникнути неприємних плям краще обирати штучний камінь. Проте така поверхня не любить високих температур.

Варіанти, які враховують всі потреби господарів, – керамічна та раковина з натурального каменю. Проте їх висока ціна часто стає головною перешкодою до купівлі й встановлення.