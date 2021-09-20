Секрети довговічної кухні: на які матеріали слід звернути увагу під час ремонту

Кухня – важливе приміщення у нашому домі. Тут ми готуємо смачні страви, збираємося зі сім'єю та проводимо час з друзями. Відтак, це місце потребує особливого підходу до облаштування.

Щодня на поверхнях кухні накопичуються плями, крихти, залишки їжі, пил і жир. Тому дизайнери радять зосереджуватися не на красі, а на практичності матеріалів.

Читайте також Друге життя депресивного району Львова: що таке джентрифікація та чи можлива вона в Україні

Ось кілька порад, які пришвидшать прибирання та подовжать термін експлуатації кухонних елементів.

Якою повинна бути підлога на кухні Якою повинна бути підлога на кухні / Фото Pexels Кухня – зона з підвищеною активністю. Важко сказати скільки кроків в день ми долаємо від холодильника до плити та раковини. Тому, ремонтуючи кухню, варто почати з підбору стійкого підлогового покриття. Сучасний керамограніт – один з найпопулярніших варіантів для кухонних підлог. Їх легко чистити, вони водонепроникні та стійкі до подряпин. Вініл – ще один популярний матеріал, який добре переносить бруд та жир, легко чиститься та володіє стійкістю до механічних пошкоджень.

Найпрактичніший матеріал для стільниць

Кварцева кухня / Фото The Spruce

Останнім часом на ринку з'являється все більше міцних та стійких до плям стільниць. Одним із фаворитів дизайнерів залишається кварц. Це штучний матеріал, який складається з кам'яної крихти, пігментів і смол.

Кварц відрізняється особливою стійкістю до високих температур. Крім того, матеріал стійкий до порізів, а колір такої стільниці не почне вицвітати з часом.

Фартух з нержавіючої сталі

Фартух з нержавіючої сталі / Фото Pinterest

Нержавіюча сталь – популярний матеріал для оздоблення кухні. Щоб на ній не було видно відбитків пальців, жиру та бруду, дизайнери радять використовувати темні листки.

Шафи, які легко чистити

Шафи без ручок / Фото Pinterest

Попри екологічність та естетизм, дерево легко деформується під впливом температур та вологи. Тому дизайнери радять обрати довговічну альтернативу – МДФ.

Щоб пришвидшити прибирання на кухні, зверніть уваги на дверцята без ручок. Так ви зможете просто протерти фасад, без потреби чистити додаткові дрібні елементи.

Яку раковину обрати

Раковини з нержавіючої сталі вбирають бруд і жир / Фото The Spruce

Накладні раковини дешевші, простіші у встановленні та обслуговуванні. Мийки з нержавіючої сталі вбирають бруд і жир, щоб уникнути неприємних плям краще обирати штучний камінь. Проте така поверхня не любить високих температур.

Варіанти, які враховують всі потреби господарів, – керамічна та раковина з натурального каменю. Проте їх висока ціна часто стає головною перешкодою до купівлі й встановлення.