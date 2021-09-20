Секрети довговічної кухні: на які матеріали слід звернути увагу під час ремонту
Джерело:Decoist
Кухня – важливе приміщення у нашому домі. Тут ми готуємо смачні страви, збираємося зі сім'єю та проводимо час з друзями. Відтак, це місце потребує особливого підходу до облаштування.
Щодня на поверхнях кухні накопичуються плями, крихти, залишки їжі, пил і жир. Тому дизайнери радять зосереджуватися не на красі, а на практичності матеріалів.
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Ось кілька порад, які пришвидшать прибирання та подовжать термін експлуатації кухонних елементів.
Якою повинна бути підлога на кухні
Кухня – зона з підвищеною активністю. Важко сказати скільки кроків в день ми долаємо від холодильника до плити та раковини. Тому, ремонтуючи кухню, варто почати з підбору стійкого підлогового покриття.
Сучасний керамограніт – один з найпопулярніших варіантів для кухонних підлог. Їх легко чистити, вони водонепроникні та стійкі до подряпин.
Вініл – ще один популярний матеріал, який добре переносить бруд та жир, легко чиститься та володіє стійкістю до механічних пошкоджень.
Найпрактичніший матеріал для стільниць
Останнім часом на ринку з'являється все більше міцних та стійких до плям стільниць. Одним із фаворитів дизайнерів залишається кварц. Це штучний матеріал, який складається з кам'яної крихти, пігментів і смол.
Кварц відрізняється особливою стійкістю до високих температур. Крім того, матеріал стійкий до порізів, а колір такої стільниці не почне вицвітати з часом.
Фартух з нержавіючої сталі
Нержавіюча сталь – популярний матеріал для оздоблення кухні. Щоб на ній не було видно відбитків пальців, жиру та бруду, дизайнери радять використовувати темні листки.
Шафи, які легко чистити
Попри екологічність та естетизм, дерево легко деформується під впливом температур та вологи. Тому дизайнери радять обрати довговічну альтернативу – МДФ.
Щоб пришвидшити прибирання на кухні, зверніть уваги на дверцята без ручок. Так ви зможете просто протерти фасад, без потреби чистити додаткові дрібні елементи.
Яку раковину обрати
Накладні раковини дешевші, простіші у встановленні та обслуговуванні. Мийки з нержавіючої сталі вбирають бруд і жир, щоб уникнути неприємних плям краще обирати штучний камінь. Проте така поверхня не любить високих температур.
Варіанти, які враховують всі потреби господарів, – керамічна та раковина з натурального каменю. Проте їх висока ціна часто стає головною перешкодою до купівлі й встановлення.