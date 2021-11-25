Секрети зонування маленької кімнати: 5 незвичайних фішок

Зонування – один із найважливіших етапів облаштування дому. Він важливий як для малогабаритних квартир, так і для просторих пентхаусів.

А, враховуючи тенденцію до постійного подорожчання квадратних метрів та появу на ринку все більшої кількості квартир із відкритим плануванням – секрети раціонального зонування необхідні усім, хто купив (або прагне купити) житло.

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1. За допомогою меблів

Меблі-трансформери

Зонування за допомогою меблів-трансформерів / Фото Pinterest

Щоб не вигадувати перегородки, які лише "вкрадуть" ефективну площу приміщення, дизайнери радять задіяти меблі. Меблі, які трансформуються – ідеальний для цього варіант.

Особливо це рішення доречне у невеликих квартирах-студіо. Щоправда, є нюанс, зазвичай такі меблі варто виготовляти на замовлення, що може влетіти у немалу суму.

Корпусні меблі

Зонування за допомогою корпусних меблів / Фото Pinterest

Доступніший спосіб поділу зонування простору – використання шаф та стелажів. При цьому, необов'язково обмежуватися шафою посеред кімнати.

Ви можете створити спеціальний "бокс" із фасадів меблі та організувати всередині "мокру зону" кухні, гардеробну, TV-зону або відкриті полички для зберігання книг чи декору.

2. Різні кольори

Зонування за допомогою кольору / Фото archilovers

Цей трюк підходить для кімнат, які одночасно виконують дві функції. Щоб реалізувати його на практиці, спробуйте продумати різні кольори стін, підлоги, текстилю та меблів.

3. Освітлення

Просто та функціонально: передбачте для різних зон різні сценарії освітлення: бра біля ліжка, настільна лампа на робочому столі, торшер у зоні відпочинку біля дивана чи крісла та підвісні лампи над обіднім столом. Такий прийом допомагає зробити інтер'єр більш затишним.

4. Текстиль та декор

Зонування за допомогою килима / Фото Pinterest

Килими, дзеркала, живі рослини в горщиках, картини допомагають виділити простір та працюють як декоративні акценти.

5. Подіум

Зонування за допомогою подіуму / Фото Pinterest

Подіуми – це спеціальне підвищення, яке створює "перепад" висоти між різними зонами. Найкраще воно підходить для спалень. Головне – не перестаратися із висотою та не зробити так, щоб подіум став перешкодою посеред приміщення.