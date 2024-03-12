Щоб не платити зайвого: як скористатися безкоштовним сервісом оцінки нерухомості

Кожного місяця за допомогою сервісу Фонду державного майна формують близько 120 тисяч довідок про оцінку об'єктів нерухомості. Це можна зробити самостійно та безкоштовно.

Якщо у 2022 році через початок великої війни сервіс згенерував близько 500 тисяч довідок, то вже у 2023-му показник сягнув 1,4 мільйона. Голова ФДМ Віталій Коваль у колонці для ЕП розповів, як працює цей сервіс і як ним скористатися.

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Як отримати довідку

За допомогою сервісу ФДМ користувачі найчастіше оцінюють житлову нерухомість (55% від усіх запитів). 35% – стосувалися земельних ділянок, 10% – нежитлової нерухомості.

Електронну довідку можна отримати безкоштовно у власному кабінеті сервісу. Туди можна увійти за допомогою цифрового ключа.

У кабінеті треба обрати поле "Нова довідка" та внести дані про об'єкт оцінки. Це назва, вид, тип (обрати із запропонованих), площа, рік введення в експлуатацію, поверховість тощо.

та внести дані про об'єкт оцінки. Це назва, вид, тип (обрати із запропонованих), площа, рік введення в експлуатацію, поверховість тощо. Також потрібно вказати повну адресу та додаткову інформацію, якщо оцінки потребує лише частина об'єкта. У кінці натиснути "Друк" та отримати документ з автоматично розрахованою вартістю.

Довідки, які згенерував користувач, зберігаються в його кабінеті. Кожна має унікальний реєстраційний номер. Довідкою можна скористатися протягом 30 днів від дати створення.

Як розраховується вартість

Джерела інформації встановили Податковий кодекс та "Порядок роботи єдиної бази даних звітів про оцінку". Сервіс враховує відкриті джерела даних, а також відомості про ціни, зазначені в договорах купівлі-продажу об'єктів нерухомості та внесені нотаріусами до єдиної бази.

Варто зазначити, що оцінкова вартість не враховує індивідуальні особливості нерухомості (стан і ремонт), тобто усереднює цей показник.

Деякі проблеми створюють і самі користувачі. Багато хто свідомо вносить до системи неправдиві дані, щоб зменшити вартість свого майна і, відповідно, суми податків.