Если в 2022 году из-за начала большой войны сервис сгенерировал около 500 тысяч справок, то уже в 2023-м показатель достиг 1,4 миллиона. Председатель ФГИ Виталий Коваль в колонке для ЭП рассказал, как работает этот сервис и как им воспользоваться.

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Как получить справку

С помощью сервиса ФГИ пользователи чаще всего оценивают жилую недвижимость (55% от всех запросов). 35% – касались земельных участков, 10% – нежилой недвижимости.

Электронную справку можно получить бесплатно в собственном кабинете сервиса. Туда можно войти с помощью цифрового ключа.

В кабинете надо выбрать поле "Новая справка" и внести данные об объекте оценки. Это название, вид, тип (выбрать из предложенных), площадь, год ввода в эксплуатацию, этажность и тому подобное.

и внести данные об объекте оценки. Это название, вид, тип (выбрать из предложенных), площадь, год ввода в эксплуатацию, этажность и тому подобное. Также нужно указать полный адрес и дополнительную информацию, если в оценке нуждается только часть объекта. В конце нажать "Печать" и получить документ с автоматически рассчитанной стоимостью.

Справки, которые сгенерировал пользователь, хранятся в его кабинете. Каждая имеет уникальный регистрационный номер. Справкой можно воспользоваться в течение 30 дней от даты создания.

Как рассчитывается стоимость

Источники информации установили Налоговый кодекс и "Порядок работы единой базы данных отчетов об оценке". Сервис учитывает открытые источники данных, а также сведения о ценах, указанные в договорах купли-продажи объектов недвижимости и внесенные нотариусами в единую базу.

Стоит отметить, что оценочная стоимость не учитывает индивидуальные особенности недвижимости (состояние и ремонт), то есть усредняет этот показатель.

Некоторые проблемы создают и сами пользователи. Многие сознательно вносят в систему ложные данные, чтобы уменьшить стоимость своего имущества и, соответственно, суммы налогов.