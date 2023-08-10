У штаті Нью-Йорк вперше продають будинок, що є творінням відомого американського архітектора
Джерело:Realtor
Це не просто ще один сучасний особняк, а витвір мистецтва. Будинок є дітищем відомого американського архітектора Майрона Голдфінгера.
Будинок у Нью-Каслі з'являється на ринку вперше. Це сталося через кілька днів після смерті свого творця – 90-річного архітектора-модерніста, який помер 20 липня.
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Останнє творіння відомого архітектора
Одна з найвідоміших робіт Майрона Голдфінгера – монументальний будинок на Лонг-Айленді, який був місцем зйомок гучної сцени домашньої вечірки у фільмі "Вовк з Волл-стріт". Зараз його останній шедевр продають за 2,5 мільйона доларів.
Чистий, сучасний дизайн із драматичними середземноморськими елементами. Житлова площа цього шедевру становить понад 550 квадратних метрів.
Інтер'єр у світлих нейтральних відтінках / Фото OneKey MLS
Відомо, що в будинку є двоповерховий камін, кухня для гурманів і ванна кімната з ванною та сауною.
Однак його зовнішні особливості, мабуть, найбільш вражаючі. Тут є кілька терас із чудовими краєвидами на чотири ландшафтні зони, а також басейн і тенісний корт.
Будинок має вигідне та зручне розташування. До Нью-Йорка їхати всього лише 50 хвилин.