Дом в Нью-Касле появляется на рынке впервые. Это произошло через несколько дней после смерти своего создателя – 90-летнего архитектора-модерниста, скончавшегося 20 июля.

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Последнее творение известного архитектора

Одна из самых известных работ Майрона Голдфингера – монументальное здание на Лонг-Айленде, являвшееся местом съемок громкой сцены домашней вечеринки в фильме "Волк с Уолл-стрит". Сейчас его последний шедевр продают за 2,5 миллиона долларов.

Чистый современный дизайн с драматическими средиземноморскими элементами. Жилая площадь этого шедевра составляет более 550 квадратных метров.

Интерьер в светлых нейтральных оттенках / Фото OneKey MLS

Известно, что в доме есть двухэтажный камин, кухня для гурманов и ванная с ванной и сауной.

Однако его внешние особенности, пожалуй, самые впечатляющие. Здесь есть несколько террас с прекрасными видами на четыре ландшафтных зоны, а также бассейн и теннисный корт.

Дом имеет удобное и удобное расположение. В Нью-Йорк ехать всего лишь 50 минут.

Бассейн и джакузи на улице / Фото OneKey MLS