Справжній шедевр: який будинок за проєктом славнозвісного архітектора продали за 4 дні

Цей невеликий будинок з дивовижними архітектурними деталями придбали так швидко, що дехто з потенційних покупців не встиг навіть кліпнути. Агенти знали, що він приверне увагу, але не настільки.

Шедевр культового архітектора-новатора Френка Ллойда Райта розташований в Іллінойсі. Його продали нещодавно за 899 тисяч доларів.

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Творіння культового архітектора

"Минулого тижня ми провели покази, а в суботу – тригодинний день відкритих дверей, де було без сумніву 100 людей", – каже агент з продажу.

Будинок площею 135 квадратних метрів спроєктували та збудували в 1916 році. Попри це, житло в ідеальному стані завдяки суттєвим оновленням, про які подбала колишня власниця. Господиня відремонтувала кухню та ванну кімнату, придбавши ще нові меблі.

Затишний інтер'єр у теплих нейтральних тонах / Фото VHT Studios

З цікавих оригінальних елементів залишилися величезний дров'яний камін у вітальні та вбудовані книжкові шафи, а також 46 вікон у домі.

У будинку є підвал, де облаштована додаткова житлова зона. Там є кімната відпочинку, офіс, зона для тренувань, пральня та третя ванна.

Творіння Франка Ллойда Райта розташоване біля озера Мічиган приблизно за 20 кілометрів від центру Чикаго. Мовиться про мальовниче село Вілметт, де проживає близько 28 тисяч жителів.