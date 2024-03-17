Шедевр культового архитектора-новатора Фрэнка Ллойда Райта расположен в Иллинойсе. Его продали недавно за 899 тысяч долларов.

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Творения культового архитектора

"На прошлой неделе мы провели показы, а в субботу – трехчасовой день открытых дверей, где было без сомнения 100 человек", – говорит агент по продажам.

Дом площадью 135 квадратных метров спроектировали и построили в 1916 году. Несмотря на это, жилье в идеальном состоянии благодаря существенным обновлениям, о которых позаботилась бывшая владелица. Хозяйка отремонтировала кухню и ванную комнату, приобретя еще новую мебель.

Уютный интерьер в теплых нейтральных тонах / Фото VHT Studios

Из интересных оригинальных элементов остались огромный дровяной камин в гостиной и встроенные книжные шкафы, а также 46 окон в доме.

В доме есть подвал, где обустроена дополнительная жилая зона. Там есть комната отдыха, офис, зона для тренировок, прачечная и третья ванная.

Творение Франка Ллойда Райта расположено у озера Мичиган примерно в 20 километрах от центра Чикаго. Говорится о живописной деревне Уилметт, где проживает около 28 тысяч жителей.