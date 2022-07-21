Ще одне італійське селище пропонує будинок за 1 євро: як взяти участь у розпродажі

Список італійських населених пунктів, які розпродають нерухомість за символічну суму розширюється у 2022 році. До списку інших муніципалітетів, де схема діє впродовж тривалого часу, додалося селище у Сардинії.

Цього разу ініціативу підхопив муніципалітет Боннанаро у провінції Сассарі. Розповідаємо, як стати власником житла за 1 євро.

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Для чого муніципалітет оголосив розпродаж

Як і інші невеличкі містечка та селища, муніципалітет Боннанаро вирішив розпродати будинки за 1 євро іноземцям, які зацікавлені у розвитку території. До того ж акція дасть змогу боротися з депопуляцією регіону.

Також місцева рада прагне стимулювати реконструкцію історичного центру та залучити в регіон нових мешканців. У резолюції влади зазначено, що купувати будинки за 1 євро пропонують для:

комерційних цілей,

відкриття локацій для розміщення туристів (готелі, хостели),

переоблаштування під житлові приміщення.

Міська рада зазначає, що ініціатива продажу житла за 1 євро – це не тільки шанс купити дешеве житло, але й можливість допомогти власникам нерухомості, яка перебуває в аварійному стані.

Як купити житло за 1 євро у Боннанаро

Процедура оформлення буде діяти 3 роки. За цей час муніципалітет перевірятиме готовність кандидатів переїхати у селище. Крім того, за цей час укладатимуться юридичні моменти із власниками історичної нерухомості. Після проінвестованого 1 євро покупці повинні розпочати реконструкцію будівлі та ремонт протягом двох місяців з моменту отримання дозволу на будівництво.

Ті, хто хоче купити нерухомість за символічною ціною, повинні ознайомитися із документами на сайті муніципалітету.

Боннанаро: що відомо про селище, де розпродають житло

Боннанаро – це невеличке селище в долині між горами Пелао та Арана. За економіку села відповідає переважно сільськогосподарська діяльність зокрема вирощування винограду та вишні.

В історичному центрі збереглося кілька садиб 18 та 19 століть, у тому числі церкви Санта-Марія, Санта-Барбара та неокласична церква Сан-Джорджо.

Село характеризується горбистою місцевістю та водотоками, які сприяють вирощуванню дерев.