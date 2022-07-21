В этот раз инициативу подхватил муниципалитет Боннанаро в провинции Сассари. Рассказываем, как стать владельцем жилья за 1 евро.

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Для чего муниципалитет объявил распродажу

Как и другие небольшие городки и поселки, муниципалитет Боннанаро решил распродать дома за 1 евро иностранцам, заинтересованным в развитии территории. К тому же акция позволит бороться с депопуляцией.

Также местный совет стремится стимулировать реконструкцию исторического центра и привлечь новых жителей в регион. В резолюции властей отмечено, что покупать дома за 1 евро предлагают для:

коммерческих целей,

открытие локаций для размещения туристов (гостиницы, хостелы),

переустройство под жилые помещения.

Городской совет отмечает, что инициатива продажи жилья за 1 евро – это не только возможность для покупателей купить дешевое жилье, но и возможность помочь владельцам находящейся в аварийном состоянии недвижимости.

Как купить жилье за 1 евро в Боннанаро

Процедура оформления будет действовать три года. За это время муниципалитет будет проверять готовность кандидатов переехать в поселок. Кроме того, за это время будут заключаться юридические моменты с владельцами исторической недвижимости. После проинвестированного 1 евро покупатели должны приступить к реконструкции здания и ремонту в течение двух месяцев с момента получения разрешения на строительство.

Те, кто хочет купить недвижимость по символической цене, должны ознакомиться с документами на сайте муниципалитета.

Боннанаро: что известно о поселке, где распродают жилье

Боннанаро – это небольшой поселок в долине между горами Пелао и Арана. За экономику села отвечает преимущественно сельскохозяйственная деятельность, в частности, выращивание винограда и вишни.

В историческом центре сохранилось несколько усадеб 18 и 19 веков, включая церкви Санта-Мария, Санта-Барбара и неоклассическая церковь Сан-Джорджо.

Село характеризуется холмистой местностью и водотоками, способствующими выращиванию деревьев.