Три місця в домі, які ви постійно забувайте прибирати

Ми звикли прибирати лише те, що бачать наші очі. Лише раз чи два на тиждень замислюємось над тим, що те чи інші місце потребує очищення. Однак є куточки, які ми все одно не прибираємо.

Коли ви заходите в кімнату, зазвичай легко побачити, що потрібно прибрати. Є купа брудної білизни, яка просто чекає, щоб її попрали, або кухонна раковина, завалена брудним посудом, каструлями та сковорідками.

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Але як тільки ми зробимо очевидне, то прибирання вважається завершеним. Ось місця та речі, які ми забуваємо прибирати або навіть не думаємо про те, що це потрібно робити.

Стіни та плінтуси

Пил і бруд можуть осідати як на вертикальних, так і на горизонтальних поверхнях. Розслоніть штори або жалюзі та ввімкніть усе світло, і ви будете вражені тим, наскільки "пухнастими" можуть бути ваші стіни. Якщо у вас фактурні шпалери, там ховається ще більше пилу.

Почніть витирати пил з верхньої частини стіни та рухайтеся вниз. Далі огляньте плінтуси. На цих крихітних виступах може накопичуватися неймовірна кількість бруду. У таких приміщеннях, як кухня та ванна, де підвищена вологість, вам, ймовірно, доведеться протерти плінтуси вологою ганчіркою. Адже волога перетворює пил на бруд, який прилипає до поверхні.

Підлога в шафі

Легко зрозуміти, що шафа потребує прибирання. Одяг напханий, полиці завалені, а речі падають на вас, коли ви відчиняєте дверцята. Це все жарти.

Та коли ви востаннє мили шафу разом з підлогою? Підлога в шафі, особливо якщо вона вкрита килимом, накопичує бруд, який ви наносите із взуттям. Килим може стати місцем розмноження плісняви ​​та грибка, а також комах, як-от килимових жуків.

Хоча б посезонно витягуйте з шаф усе витягніть все з шаф і ретельно помийте їх. Це також чудова можливість переглянути свій гардероб та позбутися зайвого.

Кімнатні рослини

Рослини завжди накопичують багато пилу незалежно від того, чи живі вони, чи штучні. Протирайте кожен листок рослини вологою ганчіркою з мікрофібри щотижня під час прибирання.

Якщо штучні квіти назбирали вже багато пилу, то їх варто замочити у теплій воді із содою чи будь-який мийним засобом.