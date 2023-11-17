Три предмети, які ніколи не варто зберігати в коридорі

Дуже часто коридор стає осередком безладу, особливо якщо там є велика шафа. Однак ваш передпокій має бути затишним приміщенням, де все впорядковано.

Щоб зробити коридор стильним і практичним, уникайте надмірного декорування та зберігання зайвих речей. Експерти назвали предмети, які насправді зайві в цьому приміщенні.

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Журнали, газети чи непотрібні документи

Ніщо так не створює безлад як купа паперу. Замість того, щоб зберігати журнали чи всілякі папірці в коридорі, сортуйте їх одразу після купівлі чи отримання.

"Викидайте небажану пошту, переробляйте конверти чи листівки та зберігайте будь-які платіжки або важливі документи у призначену для цього папку чи ящик", – кажуть експерти.

Крихкі предмети

Передпокій є зоною з інтенсивним рухом людей, тому тут не можна зберігати крихкі предмети. Ймовірність їхнього пошкодження в цьому приміщенні вища, ніж в інших.

"Ніколи не зберігайте цінні витвори мистецтва, делікатні артефакти, особисті документи чи цінні прикраси у під’їзді. Ці предмети піддаються ризику падіння, крадіжки та пошкодження через вплив коливань температури", – зазначили фахівці.

Ключі

Це саме та річ, яку можна легко загубити в коридорі, а що гірше – у передпокої їх можуть викрасти. Окрім того, якщо у вас немає спеціального місця для зберігання ключів, ви можете витрачати час і енергію на пошук кожного разу, коли вам потрібно буде вийти з дому.

Тож подумайте над тим, щоб знайти постійне місце для зберігання ключів. Воно має бути надійне, а отже приховане.