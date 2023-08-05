Дофаміновий декор: що відомо про новий тренд інтер'єру, який робить нас щасливими

Тренди змінюються постійно, але наші уподобання залишаються. Тому варто надихатися тенденціями, а не керуватися ними. Ідея дофамінового декору полягає в тому, щоб обирати те, що приносить нам щастя.

Створення простору, який наповнює радістю, – ось головна мета. Використовуйте кольори, форми, візерунки, які вас оживляють. Дофаміновий декор має кілька точок опори, тобто ознак, які йому характерні, але акцент ставлять на індивідуальних уподобаннях.

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Що таке дофаміновий декор

Декор Dopamine є протилежністю сумного сірого чи бежевого декору. Він барвистий, веселий і наповнений індивідуальністю.

"Тенденція "дофамінового декору" насправді зводиться до вибору декоративних акцентів і об'єктів, які справді роблять вас щасливими", – каже дизайнерка Кеті Куо.

Дизайнер Джошуа Сміт детальніше розповідає, пояснюючи, що наше сприйняття краси та те, як ми впроваджуємо її в наші домівки, справді може мати трансформаційний вплив на наше психічне, емоційне та духовне щастя.

Кожен, хто створює "дофамінову кімнату" має свій погляд на красу / Фото Brooke Copp Barton

"Коли я проєктую, то використовую серію з приблизно 40 запитань до замовників, наприклад про улюблені кольори, візерунки, текстури. Серед них є також питання про улюблені спогади, відпустку з дитинства, подорожі, улюблені моменти на роботі тощо. Це допомагає мені зрозуміти, що клієнти люблять і цінують, те, що змушує їх почуватися добре", – каже Джошуа Сміт.

Коридор з дофаміновим декором / Фото Folding Chair Design

Попри те, що дофаміновий декор зосереджений на сміливих, яскравих кольорах, які, як доведено, позитивно впливають на ваш настрій, це не означає, що ці приміщення також не можуть бути м'якими та ніжними.

"Дизайн із яскравими кольорами може бути успішним лише за умови правильного балансу", – пояснює експерт Ройзен Лафферт.

Одне з головних правил дофамінового декору – прикрашати свій дім речами, які вам подобаються і "говорять" про вашу особистість. Не зациклюйтесь на тенденціях та не купуйте декор, який насправді для вас нічого не означає.

"Будьте вірні собі… Чудовим джерелом натхнення для вашого інтер’єру може бути ваша власна колекція творів мистецтва чи модного одягу або навіть набір вінтажних дизайнерських шовкових шарфів", – переконують дизайнери.



Дофаміновий декор сповнений індивідуальності / Фото Kingston Lafferty Design