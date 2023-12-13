Щоб встановити двері-невидимки, майстри повинні використати приховані петлі й замаскувати дверне полотно під стіни. Їх викривають лише помітний контур і дверна ручка.
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Усе, що треба знати про двері-невидимки
Такий дизайнерський трюк дозволяє не лише урізноманітнити інтер'єр і замаскувати вхід до кімнати, а й підкреслити мінімалістський стиль. Тож якщо ви плануєте стильний і стриманий дизайн, то двері-невидимки стануть чудовим доповненням.
Окрім того, за словами дизайнерів, двері-невидимки візуально розширюють кімнату. Їх можна впевнено встановлювати у невеликих приміщеннях.
Невидимі двері у вітальні / Фото OLX
Залежно від способу відчинення приховані двері бувають таких типів:
- Гойдання. Це двері, які ми відчиняємо традиційним способом, – назовні або всередину. Таке полотно "видає" наявність ручки.
- Ковзання. В цьому випадку дверне полотно засувається в нішу в стіні і може бути зовсім непомітним. Це ідеальний варіант для кімнат, де немає вільного місця.
- Висування. При відчиненні впираються в стіну. Під час встановлення таких дверей використовують роликові механізми, до яких підвішується полотно.
- Обертання. Дверне полотно обертається навколо осі. Така конструкція має дуже ефектний вигляд, але обійдеться дорого. Під такий тип отвору треба виділити багато місця.
Щоб замаскувати двері в дизайні інтер'єру загалом використовують різні методи. Найпростішим є фарбування стін і дверей в один тон. Фарбу можна замінити шпалерами. Якщо ви хочете, щоб двері були максимально непомітні, то краще використовуйте на стінах малюнки.
Скільки часу займає ремонт у ванній кімнаті
Якщо ви плануєте робити ремонт у ванній, то для цього треба правильно розрахувати час. Загалом усе залежить від розміру приміщення, обсягу роботи, наявності матеріалів і непередбачуваних проблем, які можуть виникнути. Та зазвичай, якщо все рухається за планом, ремонт триватиме від восьми до дванадцяти тижнів.
Ремонт ванної кімнати – це покроковий процес, тому дизайнери розписали все поетапно. Ось скільки часу займає кожен вид роботи.