Щоб встановити двері-невидимки, майстри повинні використати приховані петлі й замаскувати дверне полотно під стіни. Їх викривають лише помітний контур і дверна ручка.

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Усе, що треба знати про двері-невидимки

Такий дизайнерський трюк дозволяє не лише урізноманітнити інтер'єр і замаскувати вхід до кімнати, а й підкреслити мінімалістський стиль. Тож якщо ви плануєте стильний і стриманий дизайн, то двері-невидимки стануть чудовим доповненням.

Окрім того, за словами дизайнерів, двері-невидимки візуально розширюють кімнату. Їх можна впевнено встановлювати у невеликих приміщеннях.



Невидимі двері у вітальні / Фото OLX

Залежно від способу відчинення приховані двері бувають таких типів:

Гойдання . Це двері, які ми відчиняємо традиційним способом, – назовні або всередину. Таке полотно "видає" наявність ручки.

. Це двері, які ми відчиняємо традиційним способом, – назовні або всередину. Таке полотно "видає" наявність ручки. Ковзання . В цьому випадку дверне полотно засувається в нішу в стіні і може бути зовсім непомітним. Це ідеальний варіант для кімнат, де немає вільного місця.

. В цьому випадку дверне полотно засувається в нішу в стіні і може бути зовсім непомітним. Це ідеальний варіант для кімнат, де немає вільного місця. Висування. При відчиненні впираються в стіну. Під час встановлення таких дверей використовують роликові механізми, до яких підвішується полотно.

При відчиненні впираються в стіну. Під час встановлення таких дверей використовують роликові механізми, до яких підвішується полотно. Обертання. Дверне полотно обертається навколо осі. Така конструкція має дуже ефектний вигляд, але обійдеться дорого. Під такий тип отвору треба виділити багато місця.

Щоб замаскувати двері в дизайні інтер'єру загалом використовують різні методи. Найпростішим є фарбування стін і дверей в один тон. Фарбу можна замінити шпалерами. Якщо ви хочете, щоб двері були максимально непомітні, то краще використовуйте на стінах малюнки.

Скільки часу займає ремонт у ванній кімнаті

Якщо ви плануєте робити ремонт у ванній, то для цього треба правильно розрахувати час. Загалом усе залежить від розміру приміщення, обсягу роботи, наявності матеріалів і непередбачуваних проблем, які можуть виникнути. Та зазвичай, якщо все рухається за планом, ремонт триватиме від восьми до дванадцяти тижнів.

Ремонт ванної кімнати – це покроковий процес, тому дизайнери розписали все поетапно. Ось скільки часу займає кожен вид роботи.