Що трапиться з вторинним ринком житла у разі тривалого локдауну: прогноз експерта
Джерело:UBR
За перший тиждень локдауну на ринку нерухомості не відбулося суттєвих змін. Проте експерти переконані, що його продовження більше ніж на місяць, негативно вплине на попит.
Про це у розмові з UBR повідомив президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта. Розповідаємо про можливі ризики.
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За підсумками першого тижня локдауну особливих змін на ринку нерухомості не відбулося. Варто розуміти, кажуть експерти, що фактичних обмежень для укладення угод не існує.
Це важливо підкреслити. Водночас кількість угод на вторинному ринку з другої половини вересня знизилася в середньому на 15%. Але на найбільш затребувані квартири площею до 50 квадратних метрів у хорошому технічному стані та у вдалих локаціях попит знизився лише на 5 –7%, – зазначив Юрій Піта.
Подібна тенденція збережеться до кінця року без прив'язки до "червоних" зон країни.
Ще в липні рієлтори відзначали, що попит на купівлю практично вичерпаний. З цієї причини зростання цін до кінця року малоймовірне.
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Звісно, перший тиждень не демонструє особливих змін. Але якщо локдаун затягнеться понад місяць, попит на вторинному ринку може скоротитися на 20%, прогнозує голова АСНУ. Але покупці не відмовляться від придбання житла, вони відкладуть покупку квартир "до кращих часів". Відкладений попит буде реалізований через 1 – 1,5 місяці після стабілізації ситуації із захворюваністю та скасуванням пандемічних обмежень.
При цьому, за словами експерта, попит на сегмент оренди реалізований практично повністю. Ціни досить стабільні і в найближчі 3 тижні змін не передбачається.