Про це у розмові з UBR повідомив президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта. Розповідаємо про можливі ризики.

Цікаво Яка пора року найвдаліша для покупки квартири: поради, які допоможуть зекономити

За підсумками першого тижня локдауну особливих змін на ринку нерухомості не відбулося. Варто розуміти, кажуть експерти, що фактичних обмежень для укладення угод не існує.

Що трапиться з вторинним ринком житла у разі тривалого локдауну / Фото Pexels

Це важливо підкреслити. Водночас кількість угод на вторинному ринку з другої половини вересня знизилася в середньому на 15%. Але на найбільш затребувані квартири площею до 50 квадратних метрів у хорошому технічному стані та у вдалих локаціях попит знизився лише на 5 –7%, – зазначив Юрій Піта.

Подібна тенденція збережеться до кінця року без прив'язки до "червоних" зон країни.

Ще в липні рієлтори відзначали, що попит на купівлю практично вичерпаний. З цієї причини зростання цін до кінця року малоймовірне.

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Звісно, ​​перший тиждень не демонструє особливих змін. Але якщо локдаун затягнеться понад місяць, попит на вторинному ринку може скоротитися на 20%, прогнозує голова АСНУ. Але покупці не відмовляться від придбання житла, вони відкладуть покупку квартир "до кращих часів". Відкладений попит буде реалізований через 1 – 1,5 місяці після стабілізації ситуації із захворюваністю та скасуванням пандемічних обмежень.

При цьому, за словами експерта, попит на сегмент оренди реалізований практично повністю. Ціни досить стабільні і в найближчі 3 тижні змін не передбачається.