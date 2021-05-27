Покупці навіть не торгуються: що відбувається на ринку нерухомості в Україні

На ринку нерухомості в Україні намічається тенденція до зростання. Число угод збільшується.

При цьому більшість покупців навіть не торгуються. Про те, що відбувається з житлом в Україні, розповів президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта на форумі "Міська і заміська нерухомість-2021".

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Як змінилася кількість угод в Україні

За даними Міністерства юстиції, у першому кварталі 2019 року відбулося 87 279 угод з нерухомістю, в цей же період 2020 року – 95 509 операцій, у першому кварталі 2021 року – 111 276 транзакцій, пояснив Піта.

Покупці не торгуються

За його словами, це пояснюється попитом нерухомості як об'єкта інвестування для вкладення та примноження коштів. У зв'язку з цим, на думку експерта, вартість квартир і будинків нерухомості зростатиме.

Юрій Піта уточнив, що у 2020 році 68% угод були проведені за початковою ціною, а об'єкти нерухомості не зависали надовго у продажу. В середньому від виходу на ринок до продажу житла проходило близько місяця.

Квартири на українському ринку продаються в середньому за місяць​ / Фото 24 канал

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Малогабаритне житло

Попит має малогабаритне житло (до 35 квадратних метрів), побудоване в радянські часи. При цьому його ціна суттєво відрізняється в найбільших містах України:

у Києві – 950-1000 доларів (26 – 27,5 тисячі гривень) за квадратний метр;

– 950-1000 доларів (26 – 27,5 тисячі гривень) за квадратний метр; у Львові – близько 800 доларів (близько 22 тисяч гривень) за квадратний метр;

– близько 800 доларів (близько 22 тисяч гривень) за квадратний метр; в Одесі – 700-750 доларів (19,3 – 20,6 тисячі гривень) за квадратний метр;

– 700-750 доларів (19,3 – 20,6 тисячі гривень) за квадратний метр; у Харкові – 550-570 (15 – 15,7 тисячі гривень) доларів за квадратний метр;

– 550-570 (15 – 15,7 тисячі гривень) доларів за квадратний метр; у Дніпрі – 500-550 (13,7 – 15,1 тисячі гривень) доларів за квадратний метр.

На його думку, у 2021 році подібна нерухомість подорожчає в середньому на 5 – 7%.

Люди й надалі купуватимуть соціальне житло. І не дивлячись на його досить низьку якість у порівнянні з квартирами в новобудовах, попит залишається постійним, що вплине на ціни,

– резюмував Піта.

Квартири в старих будинках мають попит / Фото 24 канал