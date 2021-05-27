Покупатели даже не торгуются: что происходит на рынке недвижимости в Украине

На рынке недвижимости в Украине намечается тенденция к росту. Число сделок увеличивается.

При этом большинство покупателей даже не торгуются. О том, что происходит с жильем в Украине, рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита на форуме "Городская и загородная недвижимость-2021".

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Как изменилось число сделок в Украине

По данным Министерства юстиции, в первом квартале 2019 года состоялось 87 279 сделок по недвижимости, в этот же период 2020 года – 95 509 операций, в первом квартале 2021 года – 111 276 транзакций, пояснил Пита.

Покупатели не торгуются

По его словам, это объясняется востребованностью недвижимости как объекта инвестирования для вложения и приумножения средств. В связи с этим, по мнению эксперта, стоимость квартир и домов недвижимости будет расти.

Юрий Пита уточнил, что в 2020 году 68% сделок были проведены по изначальной цене, а объекты недвижимости не зависали надолго в продаже. В среднем от выхода на рынок до продажи жилья проходило около месяца.

Квартиры на украинском рынке продаются в среднем за месяц / Фото 24 канал

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Малогабаритное жилье

Спросом пользуется малогабаритное жилье (до 35 квадратных метров), построенное в советские времена. При этом его цена существенно отличается в крупнейших городах Украины:

в Киеве – 950-1000 долларов (26 – 27,5 тысячи гривен) за квадратный метр;

– 950-1000 долларов (26 – 27,5 тысячи гривен) за квадратный метр; во Львове – около 800 долларов (около 22 тысяч гривен) за квадратный метр;

– около 800 долларов (около 22 тысяч гривен) за квадратный метр; в Одессе – 700-750 долларов (19,3 – 20,6 тысячи гривен) за квадратный метр;

– 700-750 долларов (19,3 – 20,6 тысячи гривен) за квадратный метр; в Харькове – 550-570 (15 – 15,7 тысячи гривен) долларов за квадратный метр;

– 550-570 (15 – 15,7 тысячи гривен) долларов за квадратный метр; в Днепре – 500-550 (13,7 – 15,1 тысячи гривен) долларов за квадратный метр.

По его мнению, в 2021 году подобная недвижимость подорожает в среднем на 5 – 7%.

Люди и в дальнейшем будут покупать социальное жилье. И несмотря на его довольно низкое качество по сравнению с квартирами в новостройках, спрос остается постоянным, что скажется на ценах,

– резюмировал Пита.

Квартиры в старых домах пользуются спросом / Фото 24 канал