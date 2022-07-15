Відповідне рішення прийняли на засіданні сесії міськради. Про це розповів мер Дніпра Борис Філатов.

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Скорочення податків на нерухомість: деталі

Відомо, що у Дніпрі планують скоротити податки на землю та нерухомість – подекуди у більше ніж 4 рази. Таке рішення, за словами Філатова, було реакцією на прохання підприємців.

Полегшення податкового тиску дозволить підприємцям зберегти робочі місця та своєчасно платити працівникам. Це підтримає бізнес у релокації,

– зазначив Філатов.

Він розповів, що ставку з податку на нежитлову нерухомість зменшено на 25% для юридичних та фізичних осіб.

Це допоможе забудовникам уберегтися від банкрутства, а місту убезпечитися від довгобудів,

– наголосив мер.

Філатов пояснив, що також вдвічі знизиться ставка із земельних ділянок для підприємств зв’язку. З 2,3% до 1,3% впадуть ставки плати за земельні ділянки, де працюють промислові підприємства, а також уразливі сектори – енергетика та транспорт.

Крім того, для відновлення після ракетного обстрілу мерія вводить понижувальний коефіцієнт розміру плати за землю – 0,3%.