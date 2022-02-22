Східна Європа вражає: як виглядатиме найвищий хмарочос у Чехії

У Чехії презентували проєкт неймовірного хмарочоса. Проєкт може похизуватися амбітністю – його висота має стати стати найвищою у Європі.

Чеська студія Chybik + Kristof спроєктувала хмарочос, котрий матиме 56 поверхів. Його планують звести в Остраві – місті на північному сході Чехії.

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Хмарочос висотою 235 метрів під назвою Ostrava Tower буде побудований для забудовника RT Torax Group. Після завершення будівництва хмарочос буде більш ніж вдвічі вищим за вежу AZ в Брно, яка має висоту 111 метрів і на цей час є найвищою будівлею Чеської Республіки.

Неймовірний вигляд / Фото dezeen

Хмарочос матиме чудове розташування, адже його зводять поруч із великим торговим центром. Він складається з двох трикутних форм і являтиме собою дивовижну вежу. Нижній трикутник, який звужується до центру хмарочоса, буде увінчаний перевернутим трикутником, поверненим на 90 градусів до основи. Коли вежа буде завершена, її висота сягатиме 235 метрів.

Приголомшливий дизайн / Фото dezeen

Переосмислюючи типологію хмарочоса та його функції для обслуговування громадськості та активізації міського середовища, однією з наших основних місій було створити соціальний простір у центрі Острави,

– зазначив головний архітектор проєкту.

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Красива споруда / Фото dezeen

На нижніх поверхах у будівлі багатофункціонального призначення розташуються торгові та офісні приміщення. На двох верхніх поверхах хмарочоса будуть кафе та бар, увінчані загальнодоступною оглядовою платформою на даху.