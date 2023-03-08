Будинок у східному стилі: ось чим унікальний цей дизайн
Джерело:room to do
Що таке східний стиль? На Сході є багато країн, а тому дизайн може бути виконаний в індійському, китайському та японському стилях. Східний стиль – це збірний образ цих традицій.
Наприклад, в одному інтер'єрі можливе поєднання індійських тканин та різьблених мавританських столиків. Ви отримаєте саме східний стиль, навіть якщо будуть сучасні європейські меблі.
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Особливості східного стилю
Для східного дизайну характерні яскраві, насичені кольори та різноманітність дрібних деталей та аксесуарів. Існують загальні "закони дизайну", наприклад:
- інтер'єр є втіленням гармонії та надзвичайного розслаблення;
- чималу роль в дизайні відіграють дорогі тканини;
- дверні отвори та віконні рами мають форму арок;
- аксесуарів багато не буває.
В оформленні стін та всіх поверхонь скрізь присутні орнаменти. Це можуть бути квіткові, рослинні мотиви чи геометричні фігури.
Кімната в східному стилі / Фото Room to do
Як оформити квартиру в східному стилі
Для зони відпочинку центральним елементом східного стилю є диван із чималою кількістю м'яких подушок. Перед диваном заведено розташовувати кальянний столик. Крім того, в обідній зоні є низький столик та м'які пуфи навколо.
Обов'язково на підлозі має лежати великий килим. Адже на Сході люди люблять сидіти на підлозі. Чудовою ідеєю буде додати в інтер'єр ковані світильники та будь-який посуд з бронзи або міді.