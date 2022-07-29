Люди, які перебувають на борту теж виразили побоювання щодо розвитку морської хвороби. Крім того, маленькі кімнати судна не призначені для довготривалого проживання.

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Житлова криза у Шотландії

Жінки та діти, які прибули до Шотландії, рятуючися від війни в Україні, піднялися на борт пасажирського теплохода MS Victoria на початку цього тижня. Очікується, що тут тимчасово проживатимуть 1 700 осіб. Таким чином влада планує тимчасово розв'язати житлову кризу. До слова, у липні Шотландія призупинила програму допомоги біженцям з України на 3 місяці.

Представник Асоціації українців у Великобританії Євген Чуб зауважив, що до нього дійшли скарги на отримані каюти.

Ми чули, що людям на кораблі справді не комфортно: кімнати та вікна занадто маленькі, дехто відчуває симптоми морської хвороби. Це не найкраща ідея у довгостроковій перспективі,

– зазначив він.

Уряд Шотландії заперечує наявність ризиків

Шотландські правозахисники стурбовані тим, що судно може бути дуже незручним для тривалого проживання, діти не матимуть повноцінного доступу до розваг та навчання, а тісний контакт на борту призведе до швидкого розповсюдження коронавірусу. Водночас уряд переконує, що корабель придатний для життя, а всі члени екіпажу пройшли курс домедичної підготовки.

Каюти розрізняються за класом / Фото ee.tallink

Також вони розповіли, що на борту є ресторани, дитячі майданчики з іграшками та книгами, магазини, пральня та доступ до інтернету. На кораблі також чергуватимуть безкоштовні служби підтримки, зокрема медична та соціальна допомога.

Аналогічні умови українцям пропонують в Естонії

У ЗМІ наголошують, що це – не перший випадок, коли для розміщення біженців використовується судно. Аналогічна ситуація наразі зафіксована у Таллінні (Естонія). Тут українці живуть на кораблі вже впродовж кількох місяців.

Наразі відомо, що вони пробудуть на борті до початку жовтня.

Зверніть увагу: майже п’ять з дев’яти тисяч українців, які прибули до Шотландії, скористалися програмою тутешнього спонсорства. Країна планує прийняти ще 18 тисяч осіб у найближчі місяці.

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