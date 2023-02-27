Коли ми проводимо ремонт або оновлення вітальні, то завжди постає дилема вибору: пофарбувати стіни чи поклеїти шпалери. Окрім характеру простору варто зважати ще на декілька факторів, оцінка яких дозволить приймати правильне рішення.

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Шпалери чи фарба – що обрати

Перше, на що варто зважати – бюджет. Шпалери коштують дорожче, аніж фарба, тому якщо у вас обмежені ресурси, то вибір виглядає очевидним.

Вітальня – простір затишку та спокою / Фото Pixabay

Також варто зважити час, впродовж якого стіна має залишатися незмінною. Якщо вам до вподоби експерименти, то зважте, що шпалери у такому випадку будуть не найкращим вибором.

Що стосується стилю простору, то тут гарні варіанти можна знайти як з фарбуванням, так і зі шпалерами. Якщо бюджет не обмежує – зупиняйтеся на тому рішенні, яке найкраще гармонізуватиме з вашими ідеями.

Що стосується догляду, то тут особливої різниці немає. Шпалери можна витирати та мити, на ринку фарб також є більш ніж достатньо опцій, які передбачають миття.

Отож, головними критеріями при виборі покриття для стіни є бюджет та частота оновлення. Добре обдумайте прийняте рішення, адже вітальня має стати вашим місцем затишку та комфорту, а будь-які подальші корективи автоматично означатимуть нові витрати.