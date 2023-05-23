Ці шпалери зводять з розуму: на ринку з'явився будинок, який "засліплює красою"

Будинок з дивними шпалерами знову повернувся на ринок після продажу у 2021 році. Останній власник додав ще більше блискучих штрихів.

Житло, інтер'єр якого "засліплює", продають за 769 000 доларів США. Будинок має площу 214 квадратних метрів.

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Дивні шпалери майже всюди

До теперішнього власника дім пустував. Його мала у власності одна жінка протягом близько 20 років, але була там лише вісім разів.

Продавець витратив близько 100 тисяч доларів для того, щоб оновити помешкання. Він поставив нову підлогу, оббив меблі та модернізував багато речей. Будинок справді в хорошому стані, просто дещо потрібно доопрацювати.

Будинок вміщує дві спальні та дві ванні кімнати. Кухня все ще має атмосферу 1979 року, але з новими шпалерами, новою раковиною та вбудованим освітленням замість люмінесцентних ламп.

Інтер'єр "засліплює красою" / Фото Realtor

Теперішній власник вирішив змінити певні кольори в будинку на спокійніші та зробити його функціональним. Він не хотів його псувати радикальними змінами. Власник намагався робити все, щоб житло виглядало красивим і все було зроблено зі смаком.

Інтер'єр у будинку насправді дуже специфічний. Тут усюди є шпалери з масивними візерунками від стелі до підлоги. Також тут є скляний камін, дзеркальна барна стійка та спеціальна стіна з блакитним дзеркалом.

Це житло можна назвати "будинком мрії артиста", але точно не звичайної людини. Тут є два басейни, тенісні корти, клуб і тренажерний зал.