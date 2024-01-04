Як підібрати штори правильного кольору для будь-якої кімнати: три золоті правила

Не можна заперечувати, що кольори штор відіграють важливу роль у дизайні інтер'єру всіх кімнат. Як їх правильно підібрати і чи варто враховувати колір стін – дизайнери відкрили кілька професійних секретів.

Кольори, які ви обираєте для оформлення вікон, це не просто ще один елемент дизайну. Вони впливатимуть на природне світло, що проникає в кімнати й на загальну атмосферу в домі. Це обов'язково треба враховувати під час вибору, а допоможуть у цьому три золоті правила від експертів.

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Подумайте про атмосферу, яку хочете створити

Теплі кольори, наприклад, червоний, помаранчевий і жовтий, є чудовим вибором для кімнат, де ви плануєте приймати гостей. Вони створюють відчуття тепла та заряджають. Цікаво, що червоний збуджує апетит, тому буде ідеальним для віталень чи їдалень.

Холодні кольори, як-от зелений, синій і фіолетовий, заспокоюють, тому вони найкраще підходять для спалень. Що стосується світлих відтінків, то вони, як правило, більш заспокійливі. Якщо ви хочете створити атмосферу розслаблення, зверніть увагу на пастельні тони, такі як блідо-блакитні чи світло-рожеві.

Якщо ви хочете додати драматизму, виберіть темніші відтінки, такі як чорний, бордовий або темно-синій.

Тепер подумайте про потік природного світла

Колір штор, який ви виберете, безпосередньо впливатиме на рівень освітлення у ваших кімнатах. Навіть якщо їх розслонити, щоб забезпечити максимальний потік, вони все одно відбиватимуть світло назад.

Наприклад, жовті штори пропускатимуть тепліше світло у вашу кімнату, ніж зелені. Чорні, темно-сині або коричневі, найімовірніше, поглинатимуть набагато більше денного світла, ніж штори світлих відтінків.

Врахуйте колір стін

Колір штор має стати гармонійною деталлю у дизайні інтер'єру, тому обов'язково варто враховувати відтінок стін.

Чим більший контраст між кольором стіни та кольором штор, тим більше штори виділятимуться. Якщо ви хочете зробити штори акцентною деталлю на тлі блідих стін, то обирайте яскраві або насичені та навпаки.

Помаранчеві штори на тлі світло-сірих стін створили неабиякий контраст / Фото Studio Peake