Цвета, которые вы выбираете для дизайна окон, это не просто еще один элемент дизайна. Они будут влиять на естественный свет, проникающий в комнаты и общую атмосферу в доме. Это обязательно нужно учитывать при выборе, а помогут в этом три золотых правила от экспертов.

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Подумайте об атмосфере, которую вы хотите создать

Теплые цвета, например красный, оранжевый и желтый, являются отличным выбором для комнат, где вы планируете принимать гостей. Они создают чувство тепла и заряжают. Интересно, что красный возбуждает аппетит, поэтому будет идеальным для гостиных или столовых.

Холодные цвета, такие как зеленый, синий и фиолетовый, успокаивают, поэтому они лучше всего подходят для спален. Что касается светлых оттенков, то они, как правило, более успокаивающие. Если вы хотите создать атмосферу расслабления, обратите внимание на пастельные тона, такие как бледно-голубые или светло-розовые.

Если вы хотите добавить драматизма, выберите более темные оттенки, такие как черный, бордовый или темно-синий.

Теперь подумайте о потоке естественного света

Цвет штор, который вы выберете, будет непосредственно влиять на уровень освещения в ваших комнатах. Даже если их расслоить, чтобы обеспечить максимальный поток, они все равно отражают свет назад.

Например, желтые шторы будут пропускать более теплый свет в вашу комнату, чем зеленые. Черные, темно-синие или коричневые, скорее всего, поглощают гораздо больше дневного света, чем шторы светлых оттенков.

Учтите цвет стен

Цвет штор должен стать гармоничной деталью в дизайне интерьера, поэтому обязательно следует учитывать оттенок стен.

Чем больше контраст между цветом стены и цветом штор, тем больше шторы будут выделяться. Если вы хотите сделать шторы акцентной деталью на фоне бледных стен, выбирайте яркие или насыщенные и наоборот.

Оранжевые шторы на фоне светло-серых стен создали большой контраст / Фото Studio Peake