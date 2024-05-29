Чи можна вішати штори та жалюзі разом: ось що кажуть дизайнери

Часто господарі не можуть визначитися, що вони хочуть повісити на вікна: штори чи жалюзі. Багато хто поєднує обидва варіанти, тому дизайнери вирішили розповісти, чи правильно це.

Експерти кажуть, що в сучасному інтер'єрі добре було б використовувати жалюзі. Проте багато власників не можуть уявити свої кімнати без штор. Саме в таких випадках можна використовувати обидва види оздоблення вікон.

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Штори та жалюзі в одній кімнаті

Одне вікно зі шторами, інше – із жалюзі / Фото Megan Warren Design

Ці два види оздоблення вікон є універсальними, а це означає, що їх можна використовувати як окремо, так і разом в одній кімнаті. Такий трюк часто використовують тоді, коли деякі вікна менші за розміром і потрібно їх візуально зрівняти з іншими.

Також штори та жалюзі часто вішають разом на двері, які ведуть на задній двір. У такому випадку добре обирати однакові кольори, але відтінки можуть бути й різні.

Штори та жалюзі на одному вікні

Штори і жалюзі разом / Фото Yen Collective

Так, штори і жалюзі можна вішати разом навіть на одному вікні, і це дуже популярна тенденція. Дизайнери кажуть, що це "найкраще з обох світів".

Я люблю багатошаровість в оздобленні вікон і вішаю штори поверх жалюзі, щоб задовольнити свою потребу в конфіденційності та рівні проникнення світла,

– ділиться дизайнерка із Сан-Франциско Сенді Єн.

Тож, якщо ви не можете вибрати між шторами та жалюзі, просто поєднайте їх.